刑事局公布今年第一季高風險業者排名 「饗賓集團」59件居首

刑事局今天公布113年第一季高風險業者，以「饗賓集團」59件居首。（刑事局提供）

2024/05/07 16:20

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天公布113年第一季高風險業者，以「饗賓集團」59件居首，其次為「World gym」、「CACO服飾」、「LiTV線上電視」及「喜樂時代影城」。

刑事局表示，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入業者或業者委託之系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，假冒業者客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商、駭客入侵導致資料外洩」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

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近期「拍賣平台個人賣家」遭詐騙的案件亦有增加趨勢，其詐騙手法為由歹徒假冒買家，並利用臉書Messenger、LINE或拍賣平台聊天系統聯繫被害人，以「無法下單」、「金流遭到凍結」之名義，給予民眾 （賣家）假客服連結、QR Code或LINE ID，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒皆以話術使民眾誤信為電商平台客服人員，進而依指示操作匯款受騙。

刑事局表示，對高風險業者被害件數逾5件之疑似個資外洩電商，每週發函通知並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊。

刑事局同時透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險業者，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。同時，刑事警察局也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。刑事警察局亦藉此籲請各電商平台務必重視消費者個人資料保護，強化資安防護措施，加強反詐騙宣導。

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