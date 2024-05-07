龜山「帥警」教防詐逾20萬次觀看 再出任務破解假租屋詐騙

警員蔡文豪（副駕駛座者）及林政翰、偵查隊警員陳安如（後座者）以輕鬆聊天方式，解說常見的假租屋詐騙手法。（龜山警分局提供）

2024/05/07 15:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龜山警分局大華派出所「陽光帥警」蔡文豪再出任務，上月才拍攝「龜山防詐小學堂」，與網友分享識詐技巧，播出後觀看次數逾20萬次，網友紛紛敲碗第2彈，蔡文豪再出任務錄製「假租屋詐騙」，避免網友誤入詐騙陷阱。

蔡文豪平日與兒子「勇敢小偷辰辰」的可愛互動，網羅將近10萬IG粉絲，上月他拍攝「龜山防詐小學堂」與網友分享識詐技巧，播出後廣受好評，網友紛紛留言大讚，以實際案例分享的宣導方式非常實用，希望能持續錄製影片。

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龜山警方表示，5月延續防詐小學堂推出第2集「假租屋篇」，由蔡文豪及警員林政翰、偵查隊警員陳安如，以輕鬆聊天方式解說常見的假租屋詐騙手法，像是詐團會先以華麗房屋照片及低廉價格吸引租客注意，當租客提出看房需求時，再向民眾誆稱需匯訂金才能看房，搭配已有多人在線上等候等話術迫使民眾心急，等到租客匯款完後便消失無蹤，租客驚覺受騙已來不及。

影片中列出4點識詐與防詐方法，包括不輕易提供身分證及匯款、房源照片稀少且無真實感、租金與市場行情相比過高或過低、不回答房客提出的問題且刻意轉移話題。

分局長蔡啟仁提醒，詐騙手法與話術日新月異，沒有最高階、只有更高階，民眾應時時保持警覺，遇到詐騙莫驚慌，可撥打165反詐騙專線查證或110報案專線，以維護自身安全及避免財物損失。

龜山警分局大華所警員蔡文豪上月拍攝「龜山防詐小學堂」，有逾20萬次觀看，再出任務錄製第2集假租屋詐騙。（龜山警分局提供）

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