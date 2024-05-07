基隆地院法官李岳司院前悼念李昭然 同仁讚堅持理念好法官

前司法院人審委員、基隆地院法官李岳，今天一大早拿著一束白玫瑰花，獨自站在司法院大門口悼念日前墜樓離世的士林地院法官李昭然。（記者楊國文攝）

2024/05/07 16:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院法官李岳今天上午拿著一束白玫瑰花，站在司法院正門口聲援法官協會發起「白花運動」與悼念法官李昭然，消息傳回基隆地院與地檢署，不少司法官對李岳法官此舉大感意外，但與李法官共事過的法官則指出，李岳就是一個會為了所堅持的理念，雖千萬人吾往矣的好法官。

有檢察官指出，李岳法官向來嫉惡如仇，特別對於詐騙犯無法容忍，去年3月間，受命法官李岳與審判長、陪席法官等人組成的合議庭，針對替詐團管理集中營的幹部許明朝、蔡佳宏分別重判21年20年徒刑；隔月，再針對擔任詐騙集團「收水」的幹部孫瑋亨，重判25年。

請繼續往下閱讀...

2件判決出爐後，有律師「真是大快人心！」，認為李岳等3名法官很有正義感，過去很多詐騙金額更高的主嫌，最後都獲得輕判，本次法官重判詐欺慣犯，確實應該下重手才能遏止詐騙歪風。

但鐵面法官也有柔情的一面。李岳2年前獨任審理一起退休舞蹈老師謝惠蓉遭黃姓鄰居持菜刀，砍劈頭、頸、胸、手、雙腿等處10多刀案，2022年12月15日宣判當天，只有謝惠蓉到庭聆聽判決；謝惠蓉聽完李岳宣讀依殺人未遂罪判處黃男8年徒刑後，當庭質問李岳：「為何只判8年，判的那麼輕？」

李岳在宣讀判決結果後，並未退出審判席，反而坐下來向謝惠蓉解釋判決黃男8年的理由，長達1個多小時。

謝惠蓉今天受訪時指出，她不是學法律的，對法律一竅不通，但李岳法官人很好，很有耐心的跟她解釋為何判黃男8年，她到現在還記得當天是11點宣判，李法官不厭其煩逐一解釋判決理由與內容，她看時間已12點05分，怕耽誤李法官用餐，制止李法官繼續解釋下去，李法官才退庭下去休息，整個過程，讓她感受到李法官的溫暖，是一個很善良、溫和、正直、公平的好法官。

記者告訴謝惠蓉李法官頂著烈日站在司法院前表達訴求，謝惠蓉說，他相信李法官會去司法院表達訴求，一定有李法官的原因，但李法官很瘦，希望他別因此累壞了，身體要緊。

據指出，法官協會4月19日發起「白花運動」時，李岳法官就想去司法院前站著表達訴求，但因審理中的庭期已經排定，才利用今天休假日前往司法院表達他的心聲。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

基隆地院法官李岳頂著烈日站在司法院前表達訴求，遭鄰居砍殺倖免於難的謝惠蓉說，李岳法官是名善良公正的好法官，他相信李法官會去司法院表達訴求， 一定有李法官的原因，但李法官很瘦，希望他別因此累壞了，（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法