獨家》不滿改革牛步化？ 前人審委員李岳法官持白玫瑰花 赴司院悼念李昭然

前司法院人審委員、基隆地院法官李岳，今天一大早拿著一束白玫瑰花，獨自站在司法院大門口悼念日前墜樓離世的士林地院法官李昭然。（記者楊國文攝）

2024/05/07 11:57

〔記者楊國文／台北報導〕我國司法史上第一位上任前請辭司法院人審委員的基隆地院法官李岳，為表達對日前士林地院法官李昭然墜樓離世的哀悼，今天上午近8時即拿著一束白玫瑰花，站在司法院正門口聲援李昭然及日前全國司法機關舉辦的「白花運動」，如同「一人運動」，李岳稱，以具體行動表示對李昭然的支持，並打算站一整天，但未表達對法官案件負荷量過重等任何訴求。

李昭然法官墜樓去世，連帶引發全國法官對案件負荷量過多的不平之鳴，紛紛要求司法院拿出對策，法官協會和全國司法機關並發起「白花運動」悼念李昭然。

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李岳接受本報記者訪問指出，他是司法官學院第51期結業，李昭然是第52期結業，2人未共事過，也不認識，只是單純想要到司法院前表達他的心聲。

記者詢問是否對司法院解決法官案件量負荷牛步化的不滿，或有其他訴求？李岳低調表示，「我只想拿一束花今天站在司法院前一整天，如此而已」，並未打算發表其他訴求。司法院發言人、新聞及法治宣導處處長陳婷玉獲悉後，特別向李岳法官致意，並指示部屬準備茶水、便當供李岳法官食用，但李岳婉謝。

李岳法官去年5月選上司法院人事審議委員會（人審會）委員，原定6月1日就任，他先行拿到去年6月6日要審議的人事案，把概要貼在法官論壇上，26日接獲司法院通知此舉已違反審議規則，李岳即刻請辭人審委員，並自請議處不當行為，當時的司法院祕書長林輝煌則指示資訊處下架論壇上的人事概要內容，引起法界關注。

事後，不少法官熱議，有人表示自己也在遷調名單中，很願意個人遷調意願、辦案成績、票選結果等一切有關內容都被公開，攤在陽光下接受檢驗，迫使有權者慎用人事提名權，而不是把國家的職位及提名權作為謀私、拉幫結派、酬庸的工具。

另有法官指出，多數法官都支持人事案公開，但遷調資料涉及部分資訊，可能不見得適合公開，一律不公開，恐流於黑箱，司法高層及有背景者上下其手；一律公開，又有過度揭露之疑慮。

司法院則在法官論壇上公告，奉秘書長指示，李岳的貼文，涉及違反司法院人事審議委員會審議規則第12條第1項規定，因此予以刪除。

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司法院前人審委員、基隆地院法官李岳，今天上午8時拿著一束白玫瑰到司法院正門口，表達對日前士林地院法官李昭然墜樓離世的哀悼。（記者楊國文攝）

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