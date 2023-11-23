槍砲通緝犯冒名應訊騙過檢調 2戶政職員讓他現原形

槍砲通緝犯冒名應訊騙過檢調，但被2名戶政職員抓包，新竹地院依行使偽造私文書罪將他判刑4個月。（記者蔡彰盛攝）

2023/11/23 17:19

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕因持槍被判刑2年卻未執行的速姓通緝犯，去年在台南市友人住處遇上新竹縣調站調查官前往搜索毒品案件，速男為怕被逮回牢籠，全程冒用郭姓男子身分應訊，雖然順利騙過檢調人員，但他事後拿郭男健保卡想補發郭男身分證時，連續被兩名戶政職員抓包，報警逮人，新竹地院依行使偽造私文書罪將他判刑4個月。

新竹縣調站對此表示，當時是因毒品案搜索時，速男持郭男的身分證應訊，上面的照片是速男本人，但身分資料是郭男，調查官現場比照戶政資料無誤，才會將速男誤認為是郭男，後來速男在台南被戶政職員查覺有異，才被警方以指紋系統識破。

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法官調查，去年9月20日新竹縣調查站持新竹地院搜索票前往台南市1處民宅搜索毒品案件時，在場的速姓男子為掩飾其通緝犯身分，冒用不知情的郭男身分年籍資料應詢，且偽簽郭男署名，皆足以生損害於郭男、新竹縣調查站及新竹地方檢察署等偵查機關對於犯罪嫌疑人身分認定之正確性。

事後速男持郭男健保卡至台南市戶政事務所柳營辦公處要求補發郭男身分證，經職員發現他與郭男本人特徵不符，於戶役政系統上備註郭男身分證疑似遭冒領並註銷，速男隨即轉往台南市戶政事務所鹽水辦公處作人別確認時，經承辦職員察覺該備註，且進行人臉辨識後，發現速男與郭男本人特徵不符，報警處理，始悉上情。

法官審酌速男為逃避槍砲案件之執行，竟冒用郭男名義，偽造私文書及署押，致被害人陷於無辜遭刑事追訴之風險，並損及調查官及檢察官對犯罪偵查之正確性，所為實屬不該，念其犯後始終坦承犯行，已具悔意，而其為行使偽造文書犯行後，旋即被警方查獲，造成危害尚輕，最後依行使偽造私文書罪判刑4個月。

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