基市夜晚不平靜警擴檢 「三條通」通緝犯藏網咖報假名露餡

基隆市夜晚接連發生2起街頭暴力事件。基隆市警察局昨晚執行擴大臨檢勤務，動員150名警力，針對基隆廟口、KTV、酒吧、網咖、小吃店、汽車旅館與電子遊藝場等易滋事場所執行擴大臨檢勤務。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/22 16:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市近來夜晚接連發生2起街頭暴力事件，造成1死2傷悲劇。基隆市警局昨晚執行擴大臨檢勤務，強勢臨檢KTV、網咖等易滋事場所，發現1名報假身分的邱姓男子，帶回比對身分，竟是背了3條通緝的通緝犯；警訊後，立即將他遞解歸案。

本月15日，馬來西亞籍陳姓男子與火鍋店同事到基隆一家KTV夜唱，散場後，遭陳志鴻持摺疊刀猛刺右大腿1刀，傷及股動脈，急救3天後仍不治，與陳同行賴姓友人左大腿也被刺傷1刀；昨天凌晨廟口又發生林姓男子與楊姓女網友打招呼，遭楊女的侯姓男友等4名男子圍毆致頭部受傷。

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不到1個禮拜，基隆市夜晚接連發生2起街頭暴力事件，基隆市警察局昨晚執行擴大臨檢勤務，動員150名警力，針對基隆廟口、KTV、酒吧、網咖、小吃店、汽車旅館與電子遊藝場等易滋事場所，執行擴大臨檢勤務。

基隆市警一分局忠二路派出所警員石達玄昨晚在臨檢轄內某間網咖時，發現網咖內1名男子形跡可疑，上前盤查身分時，發現他報的姓名，與手上M-POLICE上顯示的身分不符，遂將他帶回比對，結果查出真實身分為23歲的邱姓男子，因毒品、傷害與妨害性自主等案被法院通緝，立即將邱男遞解歸案。

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基隆市警局昨晚執行擴大臨檢勤務，強勢臨檢KTV、網咖等易滋事場所，基隆市警一分局忠二路派出所警員石達玄發現 1名報假身分的邱姓男子，帶回比對身分，竟是背了3條通緝的通緝犯；警訊後，立即將他遞解歸案。（記者林嘉東翻攝）

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