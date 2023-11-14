載通緝犯跑給警察追 「玩命關頭」6分鐘慘噴10萬

警方擔心追太緊會造成更多危險，所以保持安全距離蒐證，並呼叫支援圍捕。（民眾提供）

2023/11/14 19:16

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子開載楊姓詐欺通緝犯，13日凌晨因為違規被警二分攔查，豈料黃男立刻加速逃逸，在街頭上演《玩命關頭》，但逃了6分鐘、跑了6公里就被警方圍捕，飆車的代價是換來15張罰單，最高可裁罰10萬多元，黃男還因此被移送公共危險罪。

警二分局海安派出所的警員黃揚傑和袁禎懋執行巡邏任務，在金華路看見黃男開車違規跨越雙白線，警員決定上前進行攔查，但黃男一發現警車便猛踩油門拒絕停車，隨即展開了一場緊張的追逐。

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黃男街道上一路狂奔、闖紅燈，為了超車逆向行駛、跨越車道，這場追逐從中西區追進安平區，又轉彎返回中西區，黃男的危險駕駛行為，警方認為他觸犯公共危險罪，同時也危及其他用路人和車輛的安全。

警員也擔心跟太緊會造成更多危害，所以一邊保持安全距離，一邊蒐證並呼叫鄰近巡邏網支援，最終警方在中西區的街道收網，黃男眼見車輛進入狹窄街道棄車逃逸，與楊男兩人躲進集合式透天宅的公共區域，警員看見黃男假裝成路人，立刻拔槍斥喝他別動，最後成功逮捕他。

身形較為瘦弱的楊男，躲在住戶擺在門口的鞋櫃旁，他看到警員拿著手電筒搜尋，最後從鞋櫃後方走出來、舉雙手投降，在訊後將楊男解送到雲林地檢署歸案。

而黃男路上飆車、上演「玩命關頭」的危險行為，警方祭出重罰，包括闖紅燈、紅燈右轉、跨越雙白線行駛、逆向行駛、拒檢逃逸、危險駕駛等，一項違規都沒放過，一共開出15張罰單，總計可達10萬5600元罰金，還要面臨牌照吊銷的處罰。

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