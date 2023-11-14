為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

載通緝犯跑給警察追 「玩命關頭」6分鐘慘噴10萬

警方擔心追太緊會造成更多危險，所以保持安全距離蒐證，並呼叫支援圍捕。（民眾提供）

警方擔心追太緊會造成更多危險，所以保持安全距離蒐證，並呼叫支援圍捕。（民眾提供）

2023/11/14 19:16

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子開載楊姓詐欺通緝犯，13日凌晨因為違規被警二分攔查，豈料黃男立刻加速逃逸，在街頭上演《玩命關頭》，但逃了6分鐘、跑了6公里就被警方圍捕，飆車的代價是換來15張罰單，最高可裁罰10萬多元，黃男還因此被移送公共危險罪。

警二分局海安派出所的警員黃揚傑和袁禎懋執行巡邏任務，在金華路看見黃男開車違規跨越雙白線，警員決定上前進行攔查，但黃男一發現警車便猛踩油門拒絕停車，隨即展開了一場緊張的追逐。

黃男街道上一路狂奔、闖紅燈，為了超車逆向行駛、跨越車道，這場追逐從中西區追進安平區，又轉彎返回中西區，黃男的危險駕駛行為，警方認為他觸犯公共危險罪，同時也危及其他用路人和車輛的安全。

警員也擔心跟太緊會造成更多危害，所以一邊保持安全距離，一邊蒐證並呼叫鄰近巡邏網支援，最終警方在中西區的街道收網，黃男眼見車輛進入狹窄街道棄車逃逸，與楊男兩人躲進集合式透天宅的公共區域，警員看見黃男假裝成路人，立刻拔槍斥喝他別動，最後成功逮捕他。

身形較為瘦弱的楊男，躲在住戶擺在門口的鞋櫃旁，他看到警員拿著手電筒搜尋，最後從鞋櫃後方走出來、舉雙手投降，在訊後將楊男解送到雲林地檢署歸案。

而黃男路上飆車、上演「玩命關頭」的危險行為，警方祭出重罰，包括闖紅燈、紅燈右轉、跨越雙白線行駛、逆向行駛、拒檢逃逸、危險駕駛等，一項違規都沒放過，一共開出15張罰單，總計可達10萬5600元罰金，還要面臨牌照吊銷的處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲林警匪槍戰「子彈擦過員警頭部」 開槍通緝犯涉殺人未遂發監
2023/10/26 14:55

雲林警匪槍戰「子彈擦過員警頭部」 開槍通緝犯涉殺人未遂發監
闖紅燈遭警追 毒蟲自撞分隔島翻車GG了
2023/10/07 12:55

闖紅燈遭警追 毒蟲自撞分隔島翻車GG了

靠定期定額一年賺逾兩成 統一中小基金CP值高
凌晨駕車走走停停拒檢逃逸卡水溝 通緝犯毒品現金都露餡
2023/10/04 14:54

凌晨駕車走走停停拒檢逃逸卡水溝 通緝犯毒品現金都露餡
見警心虛大迴轉被追17.4公里 通緝犯下場超狼狽
2023/09/16 11:14

見警心虛大迴轉被追17.4公里 通緝犯下場超狼狽

杜絕月經汙名化 和泰攜手青年翻轉印象
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播