馬籍海大生 K歌無辜遭刺死

海大三年級陳姓學生（箭頭處）到KTV歡唱後，在等計程車時被刺兩刀，傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/19 05:30

「你朋友剛撞到我朋友」男大生挨刀 急救3天不治

〔記者林嘉東／基隆報導〕國立海洋大學三年級的馬來西亞籍陳姓男學生，本月十五日凌晨與火鍋店同事下班後到KTV歡唱，僅因同行友人與另一組欲離去的酒客發生擦肩碰撞，對方男子陳志鴻追問「你朋友剛撞到我朋友」後，竟持折疊刀猛刺陳男右大腿內側一刀，經急救三天， 昨天傷重不治。

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母姊趕抵台灣 悲慟逾恆

陳母連日來一直守候在醫院，強忍白髮人送黑髮人的悲慟，泣說：「兒子很乖」後無法再言語。檢方相驗後決定近日解剖確認死因。

廿三歲陳男就讀海大海洋環境資訊系三年級，十五日打工下班後與同事到基隆市一家KTV唱歌到凌晨四時許，陳男等一行人步出KTV時，在騎樓遇到廿二歲陳志鴻等十人，兩邊人馬有人在騎樓發生碰肩碰撞，但彼此互相道歉，並未滋事。

不過陳志鴻與張男、林男等三人走到愛三路騎樓時，巧遇陳男與顏姓友人二人在等計程車，竟上前挑釁追問「你朋友剛撞到我朋友」，雙方再度為了碰肩事件發生口角、衝突，陳志鴻突然掏出一把折疊刀，朝陳男右大腿內側猛刺一刀，傷及股動脈，顏男左大腿外側也遭刺傷一刀。

陳男送醫急救後，警方透過外交部聯繫到陳母，安排陳母與姊姊搭機來台趕到醫院；陳男兩度命危，醫院皆以葉克膜救回，但至昨天凌晨四時許，病情惡化不治。

凶手陳志鴻收押

陳志鴻行凶後，與張、林等三人搭計程車離去，警方循線於案發後一個半小時逮到三人，當晚檢方依殺人未遂罪，有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押陳男獲准。犯罪被害人保護協會基隆分會，在陳母抵台後，全程陪伴家屬，並協助接洽校方與馬國駐台辦事處人員，連繫相關事宜。

陳志鴻（左圖及箭頭處）與友人步出KTV後，友人在騎樓與陳姓男大生的友人擦肩碰撞，不料引發殺機。（記者林嘉東翻攝）

殺害海大學生的主嫌陳志鴻。（記者林嘉東攝）

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