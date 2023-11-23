林信吾殘殺2警判2個死刑 家屬：拒惡人道歉 盼判死延續下去

凃明誠的二姊（白衣）說每次開庭都會帶著弟弟的警察制服，陪他一起出庭。（記者王俊忠攝）

2023/11/23 13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕嫌犯林信吾涉殘殺兩名警員，今天被台南地院判兩個死刑後，受害警員凃明誠與曹瑞傑的家屬步出法庭，凃警二姊聲淚俱下請媒體發揮第四權社會責任、持續追蹤此案後續判決與執行；曹的叔叔也激動地說，曹、凃兩家人都拒絕凶手道歉，林嫌惡性、泯滅人性，他必須為犯下此案付出相對的代價！

凃警的二姊泣訴，感謝大家還記得明誠與瑞傑，台灣是個法治社會、司法獨立，今天這判決結果與後續執行，不會受外力有所偏移。正確的事或許困難，但總是需要開始，讓我們相信台灣社會有變好的可能性。

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凃二姊手拿警察制服說，這是明誠在台南二分局民權派出所寢室內找出的制服，每次開庭時，她都會帶著明誠的制服，代表不論如何，都會陪著弟弟。兩位警員都已離開人世了，請媒體大家發揮第四權持續關注追蹤此案的後續執行。

曹警的叔叔也說，聽到判死結果，讓他感到很激動，因為相信一定會這麼判，還兩位英勇警員一個公道，雖說人性本善，但在之前地院辯論庭上，看到惡嫌的態度，不禁要想「難道是我錯了嗎？」惡嫌當庭請求家屬原諒，曹、凃兩家人都拒絕凶手道歉，也不跟林嫌妥協。

曹叔強調，林嫌要為犯下此案付出相對的代價，這是民主台灣最大的價值，後面還有二、三審，希望這死刑判決能延續下去，因為有證據證明凶手所做是惡性、泯滅人性的殘殺兩警員，死刑判決是一定的正義，而不是遲來的公平。

曹瑞傑叔叔痛批殺警凶手林信吾惡性重大、拒絕接受他的道歉。（記者王俊忠攝）

凃明誠的二姊（右者）希望媒體持續追蹤凶手林信吾一審死刑判決的後續執行。（記者王俊忠攝）

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