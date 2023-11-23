新北果菜公司爆圖利菜蟲 股長5萬交保

檢調獲報新北市果菜運銷公司有股長及理貨員勾結供應商，私下談收購價及供貨時間，將特定數量及種類的蔬果，私自銷售、運輸至特定蔬果承銷商。圖為蔬果卸貨區一隅。（記者黃子暘攝）

2023/11/23 09:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市果菜運銷公司爆出弊端，檢調獲報有股長及理貨員勾結供應商，私下談收購價及供貨時間，將特定數量及種類的蔬果，私自銷售、運輸至特定蔬果承銷商；新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分5路發動搜索，約談拍賣股曾姓股長、理貨員及經銷商等9人，訊後依背信罪嫌，諭令曾姓股長5萬交保，其他7名被告請回。

民進黨籍新北市議員黃淑君之前即曾質詢，今年1至9月板橋的果菜市場拍賣時間異常，在非正常拍賣時間仍在進行交易，包括拍賣時間最晚至清晨5時30分，卻直到早上7、8時還在拍賣；新北市調查處接獲情資，派員至果菜市場暗中觀察每日拍賣流程，進而發現曾男等人行為。

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檢調調查，該公司交易股曾姓股長及理貨員等人涉嫌利用預約交易機會，未經公開拍賣程序，將特定數量及種類的蔬果，私自銷售、運輸至特定蔬果承銷商，圖利特定蔬果承銷商；特定蔬果承銷商則會以匯款方式，將價款匯入曾姓股長及理貨員私人帳戶。

新北檢檢肅黑金專組檢察官周懿君，昨指揮新北處兵分5路搜索果菜公司位於板橋的果菜市場及經銷商辦公室，約談拍賣股曾姓股長、理貨員及經銷商等9人，訊後諭令曾5萬交保，其他7名被告請回。

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