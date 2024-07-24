網路謠傳板橋大爆炸 新北市府澄清：轉傳恐面臨散佈假訊息刑責
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〔記者吳仁捷／新北報導〕板橋、樹林交界22日一場小火警，一層樓鐵皮建築物起火，火勢迅速蔓延，燒毀早餐店、倉庫及修理廠，5分內控制火勢，無人傷亡，卻在網路誤傳成大爆炸以訛傳訛，新北市災防辦今天上午緊急發布訊息澄清，該民宅火警迅速撲滅並非爆炸，呼籲民眾別再誤傳，否則恐面臨散佈不實訊息刑責。
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據透露，凱米颱風23日來襲，適逢台灣北部剛完成萬安、民安演習，不排除有心人士刻意透過網軍進行認知作戰，新北市警察局已轉報國安、檢方、調查局等相關單位進行釐清、追查。
新北市災防辦今天上午緊急澄清，針對兩天來網友在社群媒體指稱，板橋篤行路發生大爆炸，卻沒有相關新聞報導一事，質疑相關單位壓新聞，新北市災防辦今日嚴正澄清，該案為一起早餐店及毗鄰鐵皮屋倉庫、修理廠火警，並非爆炸。
消防局表示，板橋區篤行路三段於22日下午獲報，一層樓鐵皮建築物起火，火勢迅速蔓延，燒毀早餐店、倉庫及修理廠，波及一輛貨車、12輛機車，消防人車救災迅速，5分內控制火勢，無人傷亡；消防局共出動一個大隊、10個消防分隊，派遣28車、127名消防義消全力搶救，火勢於當天下午1時43分完撲滅。
市政府表示，針對該場火警，包括自由時報、聯合報及多家網媒等媒體均報導，不明網友竟稱壓新聞散布謠言，與事實完全不符。
基層官警、消防員透露，市政府、消防、警察近來忙演練23日登場的萬安防空演習、及民安戰災相關演習，投入大量人力，適逢凱米颱風來襲，幾乎是同一組人員、團隊一邊進行演習，一邊進行颱風整備，但眾人都為台灣國防、防救災努力，沒有怨言，且面對凱米颱風來襲，新北市政府全力投入防災工作，針對有心人士刻意散佈錯誤訊息干擾防颱能量，感到不解及意外。
新北市政府提醒民眾，凱米颱風暴風圈已接觸新北市，應做好防颱準備，守護自身安全，請勿輕信網路謠言動搖對政府信心，全力投入防颱，將損失降到最低。