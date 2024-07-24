網路謠傳板橋大爆炸 新北市府澄清：轉傳恐面臨散佈假訊息刑責

新北市政府災害應變中心發現有心人士刻意散佈不實板橋大爆炸訊息，影響民心，今天上午澄清相關訊息並非事實。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/24 12:07

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板橋2鐵皮屋接連起火 濃煙漫巷弄未造成傷亡

〔記者吳仁捷／新北報導〕板橋、樹林交界22日一場小火警，一層樓鐵皮建築物起火，火勢迅速蔓延，燒毀早餐店、倉庫及修理廠，5分內控制火勢，無人傷亡，卻在網路誤傳成大爆炸以訛傳訛，新北市災防辦今天上午緊急發布訊息澄清，該民宅火警迅速撲滅並非爆炸，呼籲民眾別再誤傳，否則恐面臨散佈不實訊息刑責。

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據透露，凱米颱風23日來襲，適逢台灣北部剛完成萬安、民安演習，不排除有心人士刻意透過網軍進行認知作戰，新北市警察局已轉報國安、檢方、調查局等相關單位進行釐清、追查。

新北市災防辦今天上午緊急澄清，針對兩天來網友在社群媒體指稱，板橋篤行路發生大爆炸，卻沒有相關新聞報導一事，質疑相關單位壓新聞，新北市災防辦今日嚴正澄清，該案為一起早餐店及毗鄰鐵皮屋倉庫、修理廠火警，並非爆炸。

消防局表示，板橋區篤行路三段於22日下午獲報，一層樓鐵皮建築物起火，火勢迅速蔓延，燒毀早餐店、倉庫及修理廠，波及一輛貨車、12輛機車，消防人車救災迅速，5分內控制火勢，無人傷亡；消防局共出動一個大隊、10個消防分隊，派遣28車、127名消防義消全力搶救，火勢於當天下午1時43分完撲滅。

市政府表示，針對該場火警，包括自由時報、聯合報及多家網媒等媒體均報導，不明網友竟稱壓新聞散布謠言，與事實完全不符。

基層官警、消防員透露，市政府、消防、警察近來忙演練23日登場的萬安防空演習、及民安戰災相關演習，投入大量人力，適逢凱米颱風來襲，幾乎是同一組人員、團隊一邊進行演習，一邊進行颱風整備，但眾人都為台灣國防、防救災努力，沒有怨言，且面對凱米颱風來襲，新北市政府全力投入防災工作，針對有心人士刻意散佈錯誤訊息干擾防颱能量，感到不解及意外。

新北市政府提醒民眾，凱米颱風暴風圈已接觸新北市，應做好防颱準備，守護自身安全，請勿輕信網路謠言動搖對政府信心，全力投入防颱，將損失降到最低。

凱米颱風來襲，新北市政府災害應變中心發現有心人士刻意散佈不實板橋大爆炸訊息，影響民心，今天上午澄清相關訊息並非事實；圖為22日火災現場。（記者吳仁捷翻攝）

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