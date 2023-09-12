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高雄建商老董借同業1500萬週轉要不回 偽造支票差點GG

高雄建商借同業1500萬元要不回，竟偽造支票害自己差點去坐牢。示意圖。（資料照）

高雄建商借同業1500萬元要不回，竟偽造支票害自己差點去坐牢。示意圖。（資料照）

2023/09/12 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某建商蔡姓董座得知同業侯姓負責人缺錢週轉，他借出1500萬元後，侯女簽了一張未填載發票日期支票作為借款憑證，侯女因一直未還錢，蔡董竟叫女兒自行填上發票日期，再拿去銀行存入，結果侯女帳戶餘額不足跳票，侯女發現此事後報警，蔡姓董座被依偽造有價證券罪判刑1年8月、緩刑3年。

判決指出，2019年4月，蔡姓董座從友人口中得知，同為建商的侯女缺錢週轉，他同意借給侯女1500萬元應急，侯女簽了一張未填載發票日期支票作為借款憑證；由於蔡董和侯女之間另有土地買賣債權債務關係，蔡同意侯把土地過戶給他後，就把之前的支票還給侯女。

但雙方土地買賣破局後，蔡男為了取回1500萬元欠款，叫女兒自行在支票上填寫發票日期，再拿去銀行存入，結果侯女帳戶餘額不足跳票，侯女接到銀行通知後報警處理。

高雄地院審理時，蔡姓董座否認偽造支票，辯稱如果沒有得到侯女的同意，他如何拿到侯女簽名的支票？且侯女明明有錢卻惡意不歸還，加上「空白授權票據」是實務上肯認的制度，不認為自己有罪。

法官認為，蔡男指示女兒填寫發票日期前，曾告知侯女會把支票存入銀行，侯女當時有清楚說明支票上沒有填寫發票日期，不同意蔡男自行填寫日期，因此認定蔡男偽造支票的犯意及犯行明確，但考量蔡男偽造支票並非用以行騙他人，而是因債權債務糾紛解決未如己意，一時之間意氣用事而失慮觸法，經追訴、審判等教訓，已知所警惕，因此輕判緩刑3年，應向公庫支付新臺幣80萬元及接受法治教育2場次，可上訴。

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