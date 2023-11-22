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女警「賓利姐」勾結詐團被羈押汰除 開巡邏車載男友再被訴

前女警邱薏瑄。（取自邱薏瑄臉書）

前女警邱薏瑄。（取自邱薏瑄臉書）

2023/11/22 17:56

〔記者錢利忠／台北報導〕女警邱薏瑄從警期間涉嫌與詐騙集團成員交往，還私下替男友濫查民眾個資，經台北市警局自清查獲後，已被依涉洩密等罪羈押禁見，並被汰除。而邱女於北市中山警分局值勤期間，私下開警察巡邏車載男友返回新莊住處，還翹班去夜店狂歡，另被控詐領值勤期間的薪資及油錢，台北地檢署今另依利用職務機會詐取財物等罪將邱女起訴。

檢方勘查警用巡邏車的GPS路徑紀錄，認定邱女兩度於值勤期間翹班，涉嫌詐領值勤的薪水，另私用巡邏車的部分則涉詐取油錢，不法所得約1千多元。

針對值勤時翹班一案，邱女庭訊時供稱，因男友的車子壞了，她才在值勤期間開警察巡邏車載送男友返家。

家境富裕的邱女，從警時曾高調開賓利車上班，被同事封為「賓利姊」，而回顧她的求學經歷，她考上高雄大學法律系後，半途報考警專，警專31期結業後分發北市中山分局長安東路派出所，從警約9年。

不過，邱女從警9年期間爭議不斷，先是2015年放假搭高鐵時，一口氣買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，引來網友撻伐；2016年她參加BMW車聚而結識某任男友，她懷疑男友與前女友藕斷絲連，竟3度違法濫查男友的車籍資料等個資，如今已被汰除。

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