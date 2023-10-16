女警幫忙查個資被收押免職／詐團男友還有女人 是「時間管理大師」

邱姓女警被收押免職。 （取自當事人臉書）

2023/10/16 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局女警邱薏瑄，因幫忙擔任詐騙集團水房幹部的郭姓男友查個資，上月底被收押且遭免職；警方是因詐騙案逮捕郭男後，才進而發現邱女的不法行為，不過，令人訝異的是，郭其實是「時間管理大師」，還有其他女友，他與邱的感情狀況複雜，令人咋舌。

此案是警方根據詐騙案件溯源追查，該詐團以假投資方式行騙；不同於一般詐團，該詐團會先少量出金，讓民眾以為真有好康投資管道而砸大錢，此時詐團就「已讀不回」，民眾才發現上當。

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警方追查金流，八月時掌握該詐騙水房由郭負責，水房設置在新北市新莊區某民宅，警方前往逮捕郭與另名同夥，同一時間，警方在郭手機上看到有人回報「豬仔」狀況的訊息，發現他們在新莊一處汽車旅館囚禁兩名「豬仔」；警方趕往救人，再逮一名負責監禁的同夥，將郭與兩名同夥依詐欺等罪嫌送辦。

據了解，郭落網後，警方清查手機通聯，意外發現邱與郭是男女朋友，邱還曾幫郭查個資。警方說，邱今年四月開巡邏車載朋友去新莊一處堂口，她因此被懲處並於七月調往南港分局；她在南港上班首日就開一輛賓利車報到，同仁稱她是「賓利姐」。據悉，該輛賓利車是郭所有，郭為了表示對邱的寵愛才將車借給她開；郭被逮後疑想預先籌措交保金，不久就找人將車賣掉。

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