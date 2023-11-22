竹科工程師瞞交往7年女友娶別人 她遭繼續騙砲2個月才發現他請婚假

竹科工程師腳踏兩條船，隱瞞已婚持續騙女同事上床。（情境照）

2023/11/22 16:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原來他才是腳踏兩條船的負心人！李姓女子指控同在矽品精密工作的先生陳男，在她結婚2個月後就偷吃同事吳女，憤而提告要求吳女賠償70萬，新竹地院調查發現其實二人早已交往7年，去年9月陳男突然請假，事後吳女才知他請的竟是婚假，且陳男瞞著吳女自己已婚的事實，持續騙吳女上床，其實吳女也是被害人，最後法官駁回人妻之訴。

去年9月結婚的李女說，先生陳男與吳女同為矽品精密工業公司同事，吳女明知陳男為有配偶之人，竟與之發展不正當交往並發生性行為。吳女在臉書上貼文自承與陳男打砲等內容，張貼與陳男視訊時親密相片，及於LINE對話中向陳男表示「有時候你來陪我，很希望時間可不可以就停在這就好」等文字，可見確已逾越一般朋友正常交往分際。

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陳男亦向妻子坦承，與吳女去年11月發生性行為，而寫下自白書。李女說，吳女侵害配偶權，破壞她以生命捍衛的婚姻及家庭，對她精神造成至鉅痛苦，因而產生失眠、憂鬱、焦慮等適應障礙情緒，須於精神科治療及服藥，憤而求償70萬。

吳女則說，二人早在104年底經由同事介紹認識並進而交往，兩人交往時均未婚。去年11月才知道陳男9月向公司請的是婚假，在此之前，陳男從未曾告知已婚，事後她憤而在臉書揭露陳男腳踏兩條船之兩面人手法。

法官調查，固然吳女有在臉書上公開貼文「你找我打砲」文字、以及自己與陳男視訊時，陳男赤裸上半身之截圖照片，當時吳女猶向陳男表示「我不是你對的人，或許你的對的人還在遠方等你呢」，可推知吳女認為陳男仍在尋覓對象「一個對的人」之中。

法官調查，陳男刻意隱瞞自己已婚身分，在吳女不知情下，猶與吳女發生多次性行為，直至其他同事之介入轉告使妻子知悉，陳男自知瞞不住了，才在妻子質問下承認已婚。因此吳女與陳男的交往均係受陳男刻意隱瞞之下而為，亦無侵害李女配偶權。

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