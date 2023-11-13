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男摩鐵「巧遇」妻與小王被控侵入民宅起訴 法官勘驗手機後判無罪

男子在摩鐵房間車庫外「巧遇」妻子與小王，妻子提告妨害自由，檢方加起訴「無故入侵住宅」，南投地院法官判無罪。（記者陳鳳麗攝）

男子在摩鐵房間車庫外「巧遇」妻子與小王，妻子提告妨害自由，檢方加起訴「無故入侵住宅」，南投地院法官判無罪。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/13 15:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣郭姓男子懷疑妻子與工作夥伴有染，請林姓友人載他抓姦，見妻與小王打開投宿摩鐵車庫大門，兩人即開車至車庫外車道停住，郭男與妻子爭吵後妻報案，南投檢方將郭、林以強制、無故入侵民宅等罪嫌起訴，郭男辯稱車庫外巧遇妻子與小王，南投地院法官勘驗男子手機影片，認為男子未進入房間說法可信，判決郭、林無罪。

南投縣郭姓男子去年3月還未與妻子離婚，他懷疑妻子與其公司有合作關係的工作夥伴有染，某天晚間見妻外出，即請林姓友人開車載他在後方跟蹤，見妻與小王開車進入房間，兩人等到「休息時間」結束，妻與小王投宿的房間車庫大門緩緩上升，林男即把車子開到車庫外的走道上停下，郭男走下車與妻在車庫門口爭吵，「小王」事後指林男有闖入房間，惟林男與郭男都否認。

郭妻因與夫爭執不下，加上林男車子擋在出入口而報警，後也提告郭與林妨害自由，南投地檢署檢察官偵辦後，將郭與林男以強制和無故入侵住宅罪嫌起訴。

郭男與林男在審理過程時均強調，當天兩人也投宿在該摩鐵，離去時開到妻投宿房間門口前車庫門正好打開，兩人也未走進妻投宿的房間，過程中妻與另一男子並未要林男移車，車子也從頭到尾都未熄火。

南投地院法官勘驗郭男提供的手機影片，發現郭、林2人的車子停在車道上的時間短，過程中也未有按喇叭的聲響，而郭妻等人也未出聲要求移車、林男2人亦未進車庫，因此判決郭男與林男無罪。

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