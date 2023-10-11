8次進摩鐵開房間被抓包！加百裕千金被爆不倫人夫下屬

新竹地院判決，林男經常徹夜未歸，林妻找徵信社跟監發現林男和黃女進摩鐵多達8次，法官發現床舖凌亂，顯有使用過痕跡，不採信黃女，判她需賠林妻40萬元。示意圖。（資料照）

2023/10/11 12:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕上櫃大廠加百裕董事長黃世明的獨生女黃靖容被控與已婚林姓下屬有婚外情，根據新竹地院判決，林男經常徹夜未歸，林妻找徵信社跟監發現林男和黃女進摩鐵多達8次，黃女雖向法官辯稱是提供對方關於離婚訴訟及子女就學諮詢，但法官發現床舖凌亂，顯有使用過痕跡，不採信黃女，判她需賠林妻40萬元。

結婚12年育有2名子女的林妻說，日前發覺林男半夜離家未歸次數頻繁且異常，乃委託徵信業者調查，發現老公跟任職同公司已婚的黃女之間，竟有不正常婚外情關係。二人利用職務之便，至少8次前往汽車旅館開房間，憤而對黃女求償400萬。

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黃女則反控林妻先前跟小王通姦，被老公提起民刑事訴訟外，另又提出離婚訴訟。林男因無法在家整理訴訟資料，且跟她是多年朋友，出於共同商量離婚訴訟內容及討論子女就學安排教養等問題，才會跟她聯繫。

黃女說，林妻指稱林男跟她多次前往汽車旅館開房間一事，影像畫面根本無法證明二人間有何等逾越分際行為，事實上，她只是提供林男關於離婚訴訟及子女就學教養建議而已。

黃女反擊，指林妻長年外遇且經法院認定侵害配偶權在先，與林男間已無夫妻之實，根本無配偶權遭侵害情事。

林男坦承，自己是在配偶及子女就寢後的深夜時分，開車前去找黃女，因此法官認定二人共同前往汽車旅館開房間一事，應屬真實。

黃女雖抗辯是跟林男討論離婚訴訟及子女就學教養之事，然而法官審酌黃女既明知林男是有婦之夫，本應與其保持一般異性朋友交往之通常範圍，而其多次在深夜與人夫單獨會面，地點又均係汽車旅館，且依其退房後房間照片，可見床舖凌亂，顯有使用過痕跡，依一般經驗法則，已足以證明兩人顯有逾越一般異性朋友交往之通常範圍。

因此，法官認定黃女與林男所為，實已逾越同事間或一般男女正常來往分際，不僅罔顧林妻於婚姻存續期間傾力照顧家庭，亦漠視林妻基於配偶身分的情緒感受，顯足以破壞他人婚姻生活圓滿、安全及幸福，不法侵害他人配偶權且情節重大。

法官指出，林妻的配偶權有無遭侵害，與林男夫妻婚姻狀況無關，縱婚姻關係早已名存實亡，亦不能合理化黃女即可發展親密關係，更不能成為不正當男女交往關係的藉口，黃女就此部分所辯，難認有理，不足採信。最後判黃女應賠償林妻40萬元。

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