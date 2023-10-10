為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

民眾開車2分鐘內遭檢舉4次違規 4200元飛了還被記4點

南投縣魚池鄉民眾日前開車行經埔里鎮愛蘭橋路段，結果短短2分鐘就被檢舉4次違規，總計要罰4200元，連帶記4點。（民眾提供）

南投縣魚池鄉民眾日前開車行經埔里鎮愛蘭橋路段，結果短短2分鐘就被檢舉4次違規，總計要罰4200元，連帶記4點。（民眾提供）

2023/10/10 12:45

〔記者佟振國／南投報導〕騎車、開車真的要當心！南投縣魚池鄉民眾先前開車行經埔里鎮台14線愛蘭橋、南環路段，才短短2分鐘就遭人檢舉4次違規，包括左、右轉未打方向燈3次，以及多車道右轉彎不先駛入外側車道，總計要罰4200元，還要被記4點，疏忽的代價可真不小。

魚池鄉民眾在地方社團群組PO出4張交通違規罰單，違規日期都是8月19日，檢舉日期則是8月25日，其中3張罰單都是19日下午4點13分，1張罰單則是4點14分，短短2分鐘遭人檢舉吃上4張紅單。

仔細檢視4張罰單，依序是駕駛行經台14線中山與桃南路口要左轉愛蘭橋，沒打方向燈，第2愛蘭橋要右轉南環路，因多車道右轉未先駛入外側車道，第3愛蘭橋右轉南環路未打方向燈，第4安七街與育溪路口轉彎未打方向燈。

埔里分局接受民眾檢舉後，依道路交通管理處罰條例42、48條開單，其中3次未打方向燈各罰1200元，多車道右轉未先駛入外側車道則是600元，合計4200元，還要各記1點，按照新的交通法規，汽車駕駛人於1年內記違規點數每達12點者，吊扣駕照2個月；2年內經吊扣駕照2次，再被記違規點數，就要吊銷駕照，不得不說疏忽的代價真的太大了。

也有民眾提醒，這段路最大陷阱就是開上愛蘭橋要右轉南環路，由於橋梁不長，得更早開到外側車道，若是不熟路況的外地遊客或是車流量大來不及變換車道，就可能因此違規而被檢舉受罰。

民眾重回被檢舉違規路段模疑遭檢舉過程，先是左轉愛蘭橋時未打方向燈。（民眾提供）

民眾重回被檢舉違規路段模疑遭檢舉過程，先是左轉愛蘭橋時未打方向燈。（民眾提供）

民眾收到第2張檢舉違規罰單是上愛蘭橋後要右轉南環路，未依規定先駛入外側車道，罰款600元。（民眾提供）

民眾收到第2張檢舉違規罰單是上愛蘭橋後要右轉南環路，未依規定先駛入外側車道，罰款600元。（民眾提供）

民眾行駛埔里愛蘭橋右轉南環路未打方向燈，是第3張罰單，罰款1200元。（民眾提供）

民眾行駛埔里愛蘭橋右轉南環路未打方向燈，是第3張罰單，罰款1200元。（民眾提供）

民眾行駛南環路至安七街與育溪路口，未打方向燈，第4張罰單罰款1200元。（民眾提供）

民眾行駛南環路至安七街與育溪路口，未打方向燈，第4張罰單罰款1200元。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3分鐘內被檢舉3次交通違規 男駕駛提告撤單遭駁回
2023/05/01 11:50

3分鐘內被檢舉3次交通違規 男駕駛提告撤單遭駁回
投縣竹山交通科技執法半年開單888件 這2項違規最多
2023/03/14 10:53

投縣竹山交通科技執法半年開單888件 這2項違規最多
下國道連挨2張罰單 她抗罰成功只要繳1張
2020/11/16 12:12

下國道連挨2張罰單 她抗罰成功只要繳1張
小心！接到交通違規罰單 這舉發理由讓他超傻眼
2019/10/09 23:26

小心！接到交通違規罰單 這舉發理由讓他超傻眼
爸很疼你！告別2017 他收到一份1萬9200元「大禮」
2018/01/01 16:42

爸很疼你！告別2017 他收到一份1萬9200元「大禮」
全台瘋寶可夢 高市議員：這樣下去國家完蛋！
2016/08/10 12:45

全台瘋寶可夢 高市議員：這樣下去國家完蛋！
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播