民眾開車2分鐘內遭檢舉4次違規 4200元飛了還被記4點
2023/10/10 12:45
〔記者佟振國／南投報導〕騎車、開車真的要當心！南投縣魚池鄉民眾先前開車行經埔里鎮台14線愛蘭橋、南環路段，才短短2分鐘就遭人檢舉4次違規，包括左、右轉未打方向燈3次，以及多車道右轉彎不先駛入外側車道，總計要罰4200元，還要被記4點，疏忽的代價可真不小。
魚池鄉民眾在地方社團群組PO出4張交通違規罰單，違規日期都是8月19日，檢舉日期則是8月25日，其中3張罰單都是19日下午4點13分，1張罰單則是4點14分，短短2分鐘遭人檢舉吃上4張紅單。
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仔細檢視4張罰單，依序是駕駛行經台14線中山與桃南路口要左轉愛蘭橋，沒打方向燈，第2愛蘭橋要右轉南環路，因多車道右轉未先駛入外側車道，第3愛蘭橋右轉南環路未打方向燈，第4安七街與育溪路口轉彎未打方向燈。
埔里分局接受民眾檢舉後，依道路交通管理處罰條例42、48條開單，其中3次未打方向燈各罰1200元，多車道右轉未先駛入外側車道則是600元，合計4200元，還要各記1點，按照新的交通法規，汽車駕駛人於1年內記違規點數每達12點者，吊扣駕照2個月；2年內經吊扣駕照2次，再被記違規點數，就要吊銷駕照，不得不說疏忽的代價真的太大了。
也有民眾提醒，這段路最大陷阱就是開上愛蘭橋要右轉南環路，由於橋梁不長，得更早開到外側車道，若是不熟路況的外地遊客或是車流量大來不及變換車道，就可能因此違規而被檢舉受罰。