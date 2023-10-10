民眾開車2分鐘內遭檢舉4次違規 4200元飛了還被記4點

南投縣魚池鄉民眾日前開車行經埔里鎮愛蘭橋路段，結果短短2分鐘就被檢舉4次違規，總計要罰4200元，連帶記4點。（民眾提供）

2023/10/10 12:45

〔記者佟振國／南投報導〕騎車、開車真的要當心！南投縣魚池鄉民眾先前開車行經埔里鎮台14線愛蘭橋、南環路段，才短短2分鐘就遭人檢舉4次違規，包括左、右轉未打方向燈3次，以及多車道右轉彎不先駛入外側車道，總計要罰4200元，還要被記4點，疏忽的代價可真不小。

魚池鄉民眾在地方社團群組PO出4張交通違規罰單，違規日期都是8月19日，檢舉日期則是8月25日，其中3張罰單都是19日下午4點13分，1張罰單則是4點14分，短短2分鐘遭人檢舉吃上4張紅單。

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仔細檢視4張罰單，依序是駕駛行經台14線中山與桃南路口要左轉愛蘭橋，沒打方向燈，第2愛蘭橋要右轉南環路，因多車道右轉未先駛入外側車道，第3愛蘭橋右轉南環路未打方向燈，第4安七街與育溪路口轉彎未打方向燈。

埔里分局接受民眾檢舉後，依道路交通管理處罰條例42、48條開單，其中3次未打方向燈各罰1200元，多車道右轉未先駛入外側車道則是600元，合計4200元，還要各記1點，按照新的交通法規，汽車駕駛人於1年內記違規點數每達12點者，吊扣駕照2個月；2年內經吊扣駕照2次，再被記違規點數，就要吊銷駕照，不得不說疏忽的代價真的太大了。

也有民眾提醒，這段路最大陷阱就是開上愛蘭橋要右轉南環路，由於橋梁不長，得更早開到外側車道，若是不熟路況的外地遊客或是車流量大來不及變換車道，就可能因此違規而被檢舉受罰。

民眾重回被檢舉違規路段模疑遭檢舉過程，先是左轉愛蘭橋時未打方向燈。（民眾提供）

民眾收到第2張檢舉違規罰單是上愛蘭橋後要右轉南環路，未依規定先駛入外側車道，罰款600元。（民眾提供）

民眾行駛埔里愛蘭橋右轉南環路未打方向燈，是第3張罰單，罰款1200元。（民眾提供）

民眾行駛南環路至安七街與育溪路口，未打方向燈，第4張罰單罰款1200元。（民眾提供）

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