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傳訊人夫學長嬌喊「最近腿軟」 泌尿科美女醫被控婚外情

高雄一名教導男性重振雄風的美女泌尿醫師陷桃色風暴，傳訊給同科前輩嬌喊「最近腿軟」被控涉婚外情。（示意圖）

高雄一名教導男性重振雄風的美女泌尿醫師陷桃色風暴，傳訊給同科前輩嬌喊「最近腿軟」被控涉婚外情。（示意圖）

2023/11/09 10:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在網路節目大談男性如何重振雄風、點閱率破表的的高雄美女醫師，被任職同醫院的溫姓醫師妻子指控兩人有曖昧導致婚姻破裂，美女醫師曾傳訊撒嬌「最近腿軟」，溫男霸氣回她：「都我在動，你怎麼會腿軟」，溫妻拿對話紀錄當事證提告求償80萬元，但法官認為事證不明確，判美女醫師免賠。

判決指出，曾在高雄某大型醫院任職的溫姓泌尿科醫師，與妻子結婚10幾年生下數名小孩，兩人於去年8月協議離婚；溫妻指控，丈夫離婚前，曾和同科室的學妹發生婚外情，她雖然沒有抓姦在床，但掌握兩人暖昧對話紀錄，因此認為自己婚姻破裂都是美女醫師所害，向她提告求償80萬元。

高雄地院審理時，美女醫喊冤，聲稱自己有男友，還說自己是很怕麻煩的人，她跟溫男的曖昧對話，是溫男不懂分寸與職場倫理分際，她身為同科後輩，不敢得罪，只能敷衍應對；溫妻婚姻破裂的始作俑者為溫男，不應將她作為發洩不滿情緒的對象，自己也可以算是溫男長期婚外情的受害者。

法官檢視溫妻提供的對話紀錄，發現溫男曾主動詢問美女醫「是想我，還是需要我」，美女醫回他：「都有」，溫男又追問：「你是愛我，還是喜歡戀愛的感覺」時，美女醫說：「我如果要戀愛的感覺每天都可以有…」，溫男也曾邀約美女醫外出，問她：「會很想我嗎」、「明天高長在大社的聚會（喝酒攤）要不要一起來」時，美女醫回她：「你嫌我太黏了」。

而被溫妻認定兩人有姦情的對話紀錄，則是美女醫向溫男傳訊說「癱…」、「我最近腿軟」，溫男回她：「都我在動，你怎麼會腿軟」；但法官認為，根據兩人對話紀錄，無法辨明是否存有姦情，溫妻也提不出其他證據證明美女醫師和她老公有外遇，因此認定罪證不足，判美女醫師免賠，可上訴。

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