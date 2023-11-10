人夫劈3女！小三懷孕還驚呼「越粗魯我越喜欺」

蔡女的丈夫與3名女子婚外情，其中，懷孕的林姓女子還傳簡訊給蔡夫，「心裡萬馬奔騰，你越粗魯我越喜欺」。（情境照）

2023/11/10 10:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓女子於去年6月間，打電腦時無意中發現，丈夫竟然與林姓女子等3名女子有染，甚至還造成林女懷孕墮胎，她氣得控告3女，各索賠80萬、80萬與20萬元，3女也辯稱不知對方已婚，或沒有性關係，只是「虛擬戀愛」，法官卻發現，這位人夫不但造成林女懷孕，雙方還互傳不雅照片，林女甚至傳簡訊說「心裡萬馬奔騰的感覺，你越粗魯我就越喜欺」，另外，蔡女丈夫與其他兩女亦有論及性愛的對話，台中地院認為3女與人夫有不倫戀，判決各賠償元配蔡女30萬、30萬及15萬元。

判決書指出，蔡女控告林女、呂女與尚姓女子，她主張去年6月打電腦時，發現丈夫與3女有染，林女還懷孕，與丈夫討論墮胎細節，丈夫更是與3女之間，分別有不堪入目的鹹濕對話，以及互傳不雅影片，林女等3女應各賠償80萬、80萬元與20萬元。

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林女辯稱說，她是在2020年3月因打線上遊戲結識蔡女的丈夫，對方隱瞞已婚，她不知對方有老婆，她懷孕流產手術之後，去年6月已與對方分手。呂女則答辯說，她被蔡女的丈夫欺騙，雙方只是宣稱「虛擬戀愛」。尚女則辯稱說，雙方只是朋友，沒有性關係。

法官卻發現，林女與蔡女的丈夫之間，有諸多不堪入耳的對話，包括林女說，「對公公的XX真的很迷戀......會很認真的吸吮你的乳頭」，蔡夫傳訊息詢問「我比較想知道進去XX裡面的感覺」，林女答覆，「心裡萬馬奔騰的感覺，我其實覺得你越粗魯我好像越喜歡」。

另外，蔡夫與呂女之間，亦有「陪人家睡覺」，「我們愛愛的時候，妳都抓很大力，然後叫超大聲」等對話，至於蔡夫與尚女之間，兩人亦有詢問是否性交的對話。

法官認為，從上述對話訊息中，足以推論蔡夫與3女之間，有逾越正常男女交往的往來，侵害蔡女配偶權屬實，判決林女與呂女，各賠償蔡女30萬元，尚女則賠償15萬元，可上訴。

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