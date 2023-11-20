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慘！台南市區寵物店凌晨大火 25隻汪星人葬身火窟

台南中西區大同路、樹林街口一家寵物店20日凌晨失火，消防人員急忙滅火。（民眾提供）

台南中西區大同路、樹林街口一家寵物店20日凌晨失火，消防人員急忙滅火。（民眾提供）

2023/11/20 09:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區大同路1段1家透天3層樓的寵物店，今天凌晨1點40幾分突然失火、冒出火煙，消防人員趕抵後破門進入，1、2樓都有火勢，隨即出水線滅火，火勢約在半小時後被控制，消防員從2樓抱出1隻寵物狗。救災人員說，該店1至3樓都有飼養寵物，1、2樓共有25隻狗慘遭燒死。

今天凌晨1點42分許，南市消防局119勤務中心接獲民眾報案指位於大同路1段、近樹林街口的寵物店失火。119派出地方南門、東門、中正等多個分隊35名警義消前往搶救，消防人員到場發現失火戶是3樓式的寵物店。鄰居說這家店晚上沒有住人。

由於店面1樓冒出火煙、大門深鎖，消防人員只好破門進入滅火，火勢約在2點13分撲滅。救災人員說，從火勢研判起火點可能在1樓，燃燒面積約15平方公尺，燒1樓的木櫃為主；至於起火原因，有待火災調查科人員進一步鑑定釐清。

寵物店的許姓屋主接獲通知趕回店外，一度想衝進店內搶救，被消防人員攔阻下來。他難過的說，他在店內養了30多隻寵物犬，不知為何會燒起來？天亮後，屋主與消防人員清查統計店內共遭燒死25隻寵物犬，1樓死了15隻、2樓有10隻，大部分是貴賓狗與臘腸狗，損失不輕。

消防人員救出一隻寵物狗。（民眾提供）

消防人員救出一隻寵物狗。（民眾提供）

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