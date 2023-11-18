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以色列無人機襲擊黎巴嫩鋁廠 造成嚴重破壞

18日在以色列發動空襲後，黎巴嫩邊境一側濃煙竄天際。（路透社）

18日在以色列發動空襲後，黎巴嫩邊境一側濃煙竄天際。（路透社）

2023/11/18 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩國家通訊社指出，一架以色列無人機18日瞄準黎巴嫩南部城鎮的鋁工廠發射飛彈，導致當地火災、被大規模破壞。目前傷亡情況尚未釐清，以色列軍方未對此事做出回覆。

根據《美聯社》報導，黎巴嫩國家通訊社（NNA）宣稱，在18日稍早有一架以色列無人機，向黎巴嫩南部市集城鎮納巴泰（Nabatiyeh）外的一家鋁工廠發射兩枚飛彈，造成大規模破壞和火災，但目前沒有傳出人員傷亡消息。

該國通訊社表示，消防員和救護車已趕往該地區，但沒有提及凌晨時該襲擊事件是否造成傷亡。而試圖跑去現場的記者，則被黎巴嫩真主黨成員阻止前往。

目前以色列軍方未就襲擊工廠一事發表評論，但以軍確實承認他們正在打擊真主黨目標對象；同樣在18日稍早，真主黨發表聲明，表示其所屬的戰鬥機，向一架飛越黎巴嫩的以色列無人機發射飛彈。

當前以色列認為，真主黨是其最為嚴重的直接威脅，以色列當局估計真主黨擁有約15萬枚火箭彈和飛彈，能夠瞄準該國。

在10月7日哈瑪斯襲擊以色列南部，造成大量傷亡後，真主黨也開始襲擊以色列邊境沿線的哨所。而在過去幾週，以軍不斷對黎巴嫩邊界一側地區展開砲擊與空襲。

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