一張紅單投訴3議員 警耗半天澄清無奈：這樣誰要開單？

警方發現女騎士逆向違規。（民眾提供）

2023/11/16 14:35

〔記者王捷／台南報導〕台南市一位女騎士貪方便逆向行駛被警員攔下開單，她起初嬌聲求情，但見警員堅持開單，她翻臉不簽、不拿罰單收據，先向警局督察室投訴，又打給警政署，覺得沒用，還找了3位議員關心，最後PO上網，警方為了一張罰單，耗費大量行政資源回應半天，警員無奈說，這不是個案，實務上還常遇到，這樣誰要開單？

15日中午，女騎士在南區健康路與三官路吃完東西後，因為不想繞一圈，所以逆向騎到路口，剛好被金華所的警員看見，因此將她攔下，並依據道路交通管理處罰條例第45條對其開出罰單，女騎士多次向員警請求寬免，但警員告訴她逆向很容易發生車禍。

請繼續往下閱讀...

女騎士嬌聲求饒，表示沒有發生車禍，能不能勸導就好，不過警員說，這是因為她運氣好沒出意外，另外逆向也不是警方能勸導的範圍，因此堅持開出罰單，女騎士簽收罰單收據。

沒想到女騎士秒翻臉，檢舉到警政署、警察局督察室，表示警員值勤態度不佳，但沒有獲得回應後，她又分別找了3位議員關心，但議員聽完警方解釋，同時看了監視器畫面，發現女騎士違規屬實，且警員態度適當，沒有多說什麼，最後女騎士將經過PO上網，警方為了一張罰單澄清半天。

警方指出，若當事人對舉發結果有異議，可透過正當途徑提出申訴，但基層警員認為，道路設計不佳，把「行人地獄」都怪在警方頭上，稱警方不積極開單，實際上開單常常會遇到類似的事件，一旦被投訴，職務報告寫不完、造成主官困擾就會對基層印象差，讓長官為其他事刁難，這樣誰要開單？

女騎士被開了一張逆向罰單，投訴到警政署、警察局，又找3位議員，還把過程PO上網，警方耗費半天時間澄清。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法