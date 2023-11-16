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變換車道未打燈被檢舉 5分鐘吃9罰單失血萬元向議員陳情

南市一名機車騎士向議員陳情5分鐘同一違規行為被連續開9張罰單，抱怨並不合理。（南市議員朱正軒提供）

南市一名機車騎士向議員陳情5分鐘同一違規行為被連續開9張罰單，抱怨並不合理。（南市議員朱正軒提供）

2023/11/16 13:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名機車騎士行經永康中正北路，被檢舉達人拍照檢舉，變換車道未打方向燈，短短5分鐘，被開9張罰單，每張1200元共罰款1萬800元，日前收到罰單，讓他欲哭無淚。

南市議員朱正軒今天質詢指出，近日接獲民眾陳情，陳情人於今年10月8日下午行經永康中正北路，在下午1點41分到46分之間，因變換車道未打方向燈被檢舉開單。該名騎士說他知道他錯了，但5分鐘同一行為被連續開9張罰單，實在不合理，抱怨這根本是在「搶錢」。

朱正軒說，違規裁罰是手段，而非目的。本案件確實有裁量次數逾越合理情況的疑慮。他也提醒市民朋友，台南十大肇事路段及十大檢舉路段中，永康均獨佔超過一半的路口路段，市民務必遵守交通規則，避免荷包失血。

朱正軒說，針對違規檢舉爆量，已引起民怨，要求市府加強社會溝通，提升市民交通守法意識，包含未打方向燈、未依號誌及標線行駛，都是最常見的檢舉項目，同時也最容易造成交通事故。

交通局長王銘德說，將透過民政、警政、社政的相互配合，加強宣導，減少民怨。

警方表示，依道交條例規定，民眾若連續檢舉交通違規，違規時間需相隔6分鐘以上，或行駛經過1個路口以上，才可以檢舉同一違規行為。該案雖未超過6分鐘，但是行駛已超過1個路口以上，才被開罰。

南市一名機車騎士行經永康中正北路，被檢舉達人檢舉，變換車道未打方向燈，短短5分鐘，被開9張罰單。（南市議員朱正軒提供）

南市一名機車騎士行經永康中正北路，被檢舉達人檢舉，變換車道未打方向燈，短短5分鐘，被開9張罰單。（南市議員朱正軒提供）

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