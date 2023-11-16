偷偷摸摸？ 台中警半夜開罰單 連單位章都忘了蓋

中市議員鄭功進質疑警察半夜開罰單是「偷偷摸摸」。（鄭功進提供）

2023/11/16 09:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議員鄭功進今天指出，近日接獲民眾陳情，民眾在未劃設紅線路口處停車，清晨5時許被警察開罰單，且逕行舉發單上竟然連單位章都沒有蓋，令人質疑警局開單是「偷偷摸摸」，對此，轄區中市警局第一分局指出，法規規定0時至6時的深夜時段，除了違停妨礙消防安全或人車通行，得以勸導代替舉發，將撤銷這張逕行舉發單，至於未蓋單位章，是員警疏忽，將依規定議處。

鄭功進表示，上述夜間違停地方，位於中市的西區永成街與民興街167巷口，這是舊市區，許多地方停車空間嚴重不足，尤其東南區近年新式大樓不斷興建，導致人口密度提升，有些民眾只能尋找未劃設紅線區域停車，市府應該盡快釐清不可停車的區域，將標線劃清楚，不要讓民眾無所適從。

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鄭功進強調，民眾每天早上6時30分就會出門工作，晚上8或9時才回家，停放時間都是該路段非尖峰的時段，現在連到家休息都要提心吊膽怕車子被開單，警局凌晨5點開單，實在有點太欺負人，另外，在捷運路網成形，大眾運輸更便利之前，停車空間不足的問題只會越來越嚴重，市府應該針對停車空間不足的區域，在不妨礙交通安全的情況下，開放夜間停車，緩解民眾找車位慢速造成塞車及空汙等問題。

對此，一分局回應說，這是員警於本月15日半夜值勤，接獲民眾檢舉有違規車輛，遂於當天5時許，主動去查看，發現違規車輛1輛並予以逕行舉發，但發單卻漏蓋單位戳章，一分局查明後，發現該車符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第6項，深夜時段（0-6時）除身心障礙專用停車位違規停車或停車顯有妨礙消防安全之虞，或妨礙其他人車通行經人檢舉者，得以勸導代替舉發要件，主動聯繫議員服務處協助民眾撤銷該張逕舉單。

一分局指出，員警疏未於逕舉單蓋單位戳章，未準確衡量深夜時段得以勸導代替取締，依規定議處，一分局也將加強教育員警，深夜時段如無「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第6項等違規者，應以勸導代替舉發。

市府表示，台中市目前共有路外汽車停車格超過10萬格及路邊汽車停車格5萬餘格，總計15萬格公共停車空間供民眾使用，並持續鼓勵民間土地開放設置停車空間，並推廣民眾使用公共運輸以降低私人運具使用比例，後續也將持續檢視地方停車需求，尋覓於適當地點增設停車空間，以便利民眾停放。

警察開出的逕行舉發單，沒有蓋單位章。（鄭功進提供）

監視器拍到警察開罰單（逕行舉發單）的畫面。（鄭功進提供）

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