雨天未開燈一次檢舉32人 南市議員接獲駕駛陳情抱怨

一名檢舉達人日前在台南仁德區中正路2段，檢舉雨天未開頭燈的駕駛人，一次同時檢舉32件，其中27人被開罰單，各罰1200元。（南市議員郭鴻儀提供）

2023/11/15 14:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員郭鴻儀今天總質詢爆料，一名檢舉魔人日前在台南仁德區中正路2段，檢舉雨天未開頭燈的駕駛人，一次檢舉多達32件，其中27人被開罰單，各罰1200元，駕駛人收到罰單氣炸了，痛罵檢舉魔人吃飽太閒！

南市警察局長廖宗山也很無奈，他說，警方接獲檢舉，必須依法處理，能夠從寬認定就盡量從寬認定，但如果違規事態明確，也只能依法開單，否則警方也會遭檢舉達人指控凟職。

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郭鴻儀表示，他接獲3位民眾陳情，指他們於10月6日中午12點多，開車行經仁德區中正路2段仁德農會一帶，當時有下雨，但因大白天而未開頭燈，竟被檢舉達人檢舉，而被警方開罰1200元。他一查，發現當天同時間及同路段竟然檢舉了32件，其中有27件被開罰。

郭鴻儀說，檢舉達人是在對向車道錄影檢舉，當時因下雨，每部行經該路段的車輛，只要沒開頭燈全被檢舉，讓駕駛人氣炸了。

他說，警方依法開單，他沒有意見。但是很多民眾並不知道雨天要開頭燈，希望警方針對檢舉達人檢舉的違規樣態、法條等，定期對外公佈，讓民眾知道而有所依循，避免違規被罰。同時，對於不合理的罰則規定，應向中央反映修改。

廖宗山允諾，市警局會責成交通大隊於每月的月初或月底，在粉專定期公佈或發佈新聞稿，讓民眾了解，也會來向中央反映。

警方表示，根據規定，「汽車於夜間、行經隧道、調撥車道、遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時應點亮頭燈」，違反規定者，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

一名檢舉達人日前在台南仁德區中正路2段，檢舉雨天未開頭燈的駕駛人，一次同時多達32件，駕駛人收到罰單氣炸了。（南市議員郭鴻儀提供）

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