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闖入派出所揮舞魚刀喊「搶劫」 莽男3分鐘被逮捕

潘男闖入東山所揮舞魚刀並喊搶劫，僅3分鐘就被員警制服，台中地院判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

潘男闖入東山所揮舞魚刀並喊搶劫，僅3分鐘就被員警制服，台中地院判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

2023/11/15 10:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕潘姓男子去年10月30日晚間，闖入台中市警第五分局東山派出所，手持魚刀大喊「搶劫」，但3分鐘就被值勤員警壓制逮捕，他宣稱此舉是希望警察能幫助他，台中地院認為他的行徑已觸犯加重妨害公務罪，考量無人受傷，以及他坦承犯行，態度尚可，依加重妨害公務罪判刑6月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，高職肄業、從事消防工程工作的潘姓男子，於去年（2022年）10月30日晚間9時43分許，因不明原因進入東山派出所，以右手拔取夾藏在口袋中的魚刀揮舞，並且大喊「搶劫」，恫嚇在場值勤的3名警員，但不久就被警方以現行犯逮捕。

潘男於台中地檢署偵查時坦承犯行，但沒有明確說明原因，只表示他需要警察的協助，檢方認為他同時觸犯恐嚇危害安全罪與加重妨害公務罪，以後者處斷，提起加重妨害公務罪公訴。

台中地院認為，潘男明知在場的警察是依法執行職務之人，卻於員警執行職務時，為尋求協助，竟率而持兇器進入派出所並對員警揮舞，以此強暴方式妨害公務，並以言語恫嚇現場的員警，漠視國家公權力之執行，所為已嚴重危及員警執行職務之安全，實非足取，但考量他坦承犯行，態度尚可，其自陳為高職肄業、從事消防工程工作等，依加重妨害公務罪判刑6月，可易科罰金約18萬元與上訴。

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