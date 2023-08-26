癌末男持刀搶700元 法官減刑仍判3年半

法官認為阮男雖持手杖刀揮舞脅迫女店員，但未傷人 ，且坦承犯行有悔悟予以減刑。 （記者歐素美翻攝）

2023/08/26 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市罹患癌症末期的五十四歲阮姓男子，去年四月十三日清晨，身上插著氣切的鼻胃管，騎機車到中市豐原區一處檳榔攤買香菸，卻持手杖刀威脅女店員，搶走七百元硬幣，不到二小時就被警察逮捕。台中地方法院審理時，他坦承因罹患癌症，心情差而犯案，攜帶兇器強盜罪是七年以上重罪，法官認為他情堪憫恕而減刑，判處三年六月徒刑，可上訴。

判決書指出，阮男當天騎機車攜帶手杖刀，向檳榔攤呂姓女店員買一百元的香菸一包，他懷疑呂女嘲笑他插著鼻胃管還想要買菸，且雙方對話時，女店員的講話口氣很差，他突然盛怒抽出刀子，朝女店員比劃，取走櫃臺的十四枚五十元硬幣，得款七百元騎機車逃離現場。

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台中地院認為，阮男持手杖刀強盜的時間短暫，且僅是持刀朝女店員比劃，無意傷害女店員，強盜所得僅七百元，金額不高，且犯罪後坦承犯行而有悔悟，並供稱因罹癌導致情緒不穩而犯案。

攜帶兇器強盜罪可判處七年以上徒刑，法官認為阮男犯罪情狀尚堪憫恕，依刑法第五十九條「犯罪之情狀顯可憫恕」規定予以減刑，判處三年六月徒刑；阮另觸犯槍砲彈藥刀械管制條例的夜間攜帶刀械罪，判刑二月，可易科罰金六萬元。

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