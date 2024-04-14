為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

轎車公然違停公車站牌前 取締警見這幕急送駕駛就醫

李男表情痛苦躺在駕駛座上。（警方提供）

李男表情痛苦躺在駕駛座上。（警方提供）

2024/04/14 22:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓青年前晚開車途中，疑因血壓過低導致身體不適，來不及就診就直接將車子停靠公車站牌前，警方巡經見狀趨前準備取締告發時，赫見李男臉色蒼白的癱軟在駕駛座上，立即撥打119請救護車到場，同時協助李男送醫，及時阻止憾事發生。

台中市第一分局民權派出所員警蘇振榮、鄭方逸，當晚巡經西區五權西路一帶時，發現一輛轎車大辣辣違停在公車站牌前，員警見狀下車查看準備取締時，赫然發現24歲李男表情痛苦躺在駕駛座上，員警不敢大意，趕緊敲窗確認並了解狀況，李男勉強搖下車窗表示身體不適。

員警見其臉色蒼白且身體呈現癱軟立即撥打119，此時李男向員警說，不清楚身體出了什麼狀況，就是很想吐，等不及就醫才會停靠公車站牌前休息，經119救護人員到場了解，李男應是血壓過低導致身體不適，隨即將李男送往中山醫藥大學附設醫院，所幸經救治已無大礙。

警方表示，因公車停靠區屬重大違規項目，員警巡邏時皆會加強留意取締，此次欲取締違規停車同時，即時發現車內身體不適的駕駛並協助送醫，也算是美麗的錯誤。

第一分局呼籲，民眾駕駛交通工具途中，如有身體不適的狀況，可以先將車輛停靠路旁，並撥打119或110求助，千萬不要強撐不適繼續駕駛，以免造成更大危害，而家中有慢性疾病患者，要多加予以關懷及協助，隨時留意身體狀況，外出時應有家人陪同，避免意外發生。

員警立即撥打119請救護車到場，同時協助李男送醫。（警方提供）

員警立即撥打119請救護車到場，同時協助李男送醫。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市公車站違停年年破4萬件 警察局嚴抓取締拖吊
2023/01/05 14:17

北市公車站違停年年破4萬件 警察局嚴抓取締拖吊
考驗公德心！ 台南公車站牌違停加強稽查
2021/04/21 16:18

考驗公德心！ 台南公車站牌違停加強稽查

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
車輛違規停放公車停靠區 南市今年已取締2869件
2020/11/10 17:18

車輛違規停放公車停靠區 南市今年已取締2869件
北市府轉運站公車停靠區常見違停 11月起科技執法
2019/10/28 16:34

北市府轉運站公車停靠區常見違停 11月起科技執法

節電抗漲看全國電子破盤這一檔！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播