轎車公然違停公車站牌前 取締警見這幕急送駕駛就醫

李男表情痛苦躺在駕駛座上。（警方提供）

2024/04/14 22:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓青年前晚開車途中，疑因血壓過低導致身體不適，來不及就診就直接將車子停靠公車站牌前，警方巡經見狀趨前準備取締告發時，赫見李男臉色蒼白的癱軟在駕駛座上，立即撥打119請救護車到場，同時協助李男送醫，及時阻止憾事發生。

台中市第一分局民權派出所員警蘇振榮、鄭方逸，當晚巡經西區五權西路一帶時，發現一輛轎車大辣辣違停在公車站牌前，員警見狀下車查看準備取締時，赫然發現24歲李男表情痛苦躺在駕駛座上，員警不敢大意，趕緊敲窗確認並了解狀況，李男勉強搖下車窗表示身體不適。

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員警見其臉色蒼白且身體呈現癱軟立即撥打119，此時李男向員警說，不清楚身體出了什麼狀況，就是很想吐，等不及就醫才會停靠公車站牌前休息，經119救護人員到場了解，李男應是血壓過低導致身體不適，隨即將李男送往中山醫藥大學附設醫院，所幸經救治已無大礙。

警方表示，因公車停靠區屬重大違規項目，員警巡邏時皆會加強留意取締，此次欲取締違規停車同時，即時發現車內身體不適的駕駛並協助送醫，也算是美麗的錯誤。

第一分局呼籲，民眾駕駛交通工具途中，如有身體不適的狀況，可以先將車輛停靠路旁，並撥打119或110求助，千萬不要強撐不適繼續駕駛，以免造成更大危害，而家中有慢性疾病患者，要多加予以關懷及協助，隨時留意身體狀況，外出時應有家人陪同，避免意外發生。

員警立即撥打119請救護車到場，同時協助李男送醫。（警方提供）

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