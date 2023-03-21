為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒蟲搶超商交保 又持刀逼櫃姐領錢被起訴

    高雄詹姓男子持刀押正妹櫃姐超商提款，9小時內被逮捕歸案。（民眾提供）

    高雄詹姓男子持刀押正妹櫃姐超商提款，9小時內被逮捕歸案。（民眾提供）

    2023/03/21 12:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕詹姓毒蟲在鳳山行搶超商得手8千餘元，兩天後剛交保，又在大馬路上隨機持刀抵住剛從百貨公司下班的黃姓正妹櫃姐，強擄她去便利商店領錢，又拿刀抵住超商內陳姓男顧客的背，逼陳男交出身上財物，陳男被嚇到來不及反應，黃女剛領好1千元，詹見到錢立即一把搶走，雄檢偵結後依加重強盜罪起訴。

    檢方指出，今年2月10日凌晨，詹男走進鳳山區某超商，手上拿著手機，沒持刀也沒持槍，用口頭威脅店員交出收銀檯裡的現金，得手8千3百元後揚長而去；警方獲報後展開追查，不到1小時就逮捕詹男，但搶來的錢已被他花到只剩300元。

    詹男被警方依恐嚇取財送辦後，詹男交保後，竟於12日晚上9點，在新興區文武三街一帶盯上剛從百貨公司下班的黃姓櫃姐，他尾隨黃女身上，趁她去停車場取車時，拿刀從後方抵住背部，逼黃女交出身上財物，黃女說身上沒錢，詹男便押著她前往附近超商取款。

    兩人到達超商後，黃女去ATM領錢，詹等待黃女領錢時，見到陳姓男子獨自坐在超商內吃東西，詹男持刀逼近陳男，先搶走他的皮包開始翻找，詹沒發現皮包裡有錢，威脅陳男去ATM領錢給他，否則就要殺死他。

    此時，黃女剛領好1千元走回詹男身邊，詹見到錢後也不管陳男，一把搶走1千元逃離；警方獲報後展開追查，9小時內逮捕詹男歸案，檢方向法院聲押獲准，今偵結後依兩次加重強盜罪起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男持刀闖滷味店、燒臘店連環搶劫 中和警壓制逮捕
    2023/02/18 06:05

    男持刀闖滷味店、燒臘店連環搶劫 中和警壓制逮捕
    高市超商深夜傳搶案！ 歹徒疑持刀逼女提款千元得手逃逸
    2023/02/13 00:09

    高市超商深夜傳搶案！ 歹徒疑持刀逼女提款千元得手逃逸

    三菱電機匠心獻禮 買變頻空調再送好禮
    「你東西掉了！」誆騙攔車持刀打劫3千元 2男5小時落網
    2023/02/06 17:29

    「你東西掉了！」誆騙攔車持刀打劫3千元 2男5小時落網
    真划不來！他搶3300元 被重判10年
    2018/01/12 16:22

    真划不來！他搶3300元 被重判10年

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播