毒蟲搶超商交保 又持刀逼櫃姐領錢被起訴

高雄詹姓男子持刀押正妹櫃姐超商提款，9小時內被逮捕歸案。（民眾提供）

2023/03/21 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕詹姓毒蟲在鳳山行搶超商得手8千餘元，兩天後剛交保，又在大馬路上隨機持刀抵住剛從百貨公司下班的黃姓正妹櫃姐，強擄她去便利商店領錢，又拿刀抵住超商內陳姓男顧客的背，逼陳男交出身上財物，陳男被嚇到來不及反應，黃女剛領好1千元，詹見到錢立即一把搶走，雄檢偵結後依加重強盜罪起訴。

檢方指出，今年2月10日凌晨，詹男走進鳳山區某超商，手上拿著手機，沒持刀也沒持槍，用口頭威脅店員交出收銀檯裡的現金，得手8千3百元後揚長而去；警方獲報後展開追查，不到1小時就逮捕詹男，但搶來的錢已被他花到只剩300元。

請繼續往下閱讀...

詹男被警方依恐嚇取財送辦後，詹男交保後，竟於12日晚上9點，在新興區文武三街一帶盯上剛從百貨公司下班的黃姓櫃姐，他尾隨黃女身上，趁她去停車場取車時，拿刀從後方抵住背部，逼黃女交出身上財物，黃女說身上沒錢，詹男便押著她前往附近超商取款。

兩人到達超商後，黃女去ATM領錢，詹等待黃女領錢時，見到陳姓男子獨自坐在超商內吃東西，詹男持刀逼近陳男，先搶走他的皮包開始翻找，詹沒發現皮包裡有錢，威脅陳男去ATM領錢給他，否則就要殺死他。

此時，黃女剛領好1千元走回詹男身邊，詹見到錢後也不管陳男，一把搶走1千元逃離；警方獲報後展開追查，9小時內逮捕詹男歸案，檢方向法院聲押獲准，今偵結後依兩次加重強盜罪起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法