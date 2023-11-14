埔里又傳噁男專偷女鞋 又吸又聞試穿後帶走

埔里鎮北梅里梅林2街11日晚間有男子專偷女鞋，已知4戶民眾受害。（民眾提供）

2023/11/14 10:27

〔記者佟振國／南投報導〕我的鞋被偷了！南投縣埔里鎮北梅里梅林2街附近住家，日前有多雙女用高跟鞋不翼而飛，原以為是鄰居間的惡作劇，調閱監視器只見陌生男子潛入院子打開鞋櫃，不僅專挑女鞋又吸又聞還試穿，最後打包帶走，變態行徑令人傻眼，初步統計有4戶受害，由於去年此時鎮內也有類似案例，警方不排除同一人所為，已積極展開偵辦。

北梅里長潘棋榮表示，11日晚間7點多接獲梅林2街的住戶反映，家中女用高跟鞋不翼而飛，原以為是有人惡作劇，想請里長幫忙調閱附近監視器確認是誰把鞋拿走。

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有熱心住戶提供監視器畫面，卻愈看愈不對勁，原來全家外出用餐的時候，也成為偷鞋賊的作案目標，男子直接進到車庫院子，打開一旁的鞋櫃開始細細「挑選」，把鞋盒內的女用高跟鞋、休閒鞋、雪靴逐一拿出，又吸又聞後還試穿，足足待了4分多鐘，最後將1雙高跟鞋及1雙雪靴帶走，初步調查有4戶的女鞋遭竊，里長也呼籲里民要注意家戶安全，注意防竊。

由於去年2月南村里有民眾放在戶外的女鞋失竊，被害人報警查獲1名吳姓男子涉嫌偷鞋，沒想到他之後於11、12月間又上門，趁被害人不注意又把女鞋拿出吸聞、試穿，甚至做出不雅行為，事後還將女鞋歸位，被害人看到監視器畫面更是大崩潰，男子也被警方函送法辦。

由於這次犯案手法雷同，警方經調閱過濾比對周邊監視器畫面，不排除同一人所為，已積極展開偵辦。

11日晚間才7點多，男子將機車停在梅林2街不遠處，直接走進無大門的住戶庭院偷女鞋。（民眾提供）

男子在住戶車庫院子的鞋櫃旁逐一將女鞋拿出嗅聞又試穿，足足待了4分多鐘。（民眾提供）

男子逐一嗅聞、試穿女鞋後，還將2雙女鞋順手帶走。（民眾提供）

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