怪賊侵門踏戶偷2雙運動鞋 警循線逮人送辦

怪賊侵門踏戶偷走2雙運動鞋，警方循線逮獲蔡姓男子送辦。（讀者提供）

2022/12/24 09:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市出現偷鞋怪賊，侵門踏戶偷走2雙運動鞋，警方連日來以車追人，加上竊賊跛腳特徵，鎖定蔡姓治安人口涉案，比對往返高屏行經路線，循線於鳳山區瑞興路查緝蔡姓男子到案，警訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，蔡姓男子14日深夜8時許騎機車行經鳳山區1戶民宅前，發現大門鐵捲門未關，竟無視屋內還有人，侵門踏戶闖入民宅內，見鞋櫃擺放運動鞋等物，下手行竊2雙運動鞋，得手後騎車逃逸。

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住戶於屋內看電視，等待孩子補習回家，未發現竊賊侵入行竊，直到深夜10時許，才發現運動鞋不翼而飛，調閱監視器赫見竊賊入侵，整個過程監視器全都錄，氣罵連鞋子都偷，造成損失金額2000元。

警方擴大調閱監視器畫面，比對竊賊特徵是治安人口，鎖定蔡姓男子（60歲）涉有重嫌，但因蔡男居無定所，為躲避警方查緝，騎機車往返高雄、屏東。

警方鎖定蔡男行車路線，12月21日於鳳山區瑞興路，查獲前去訪友的蔡男，將他帶回派出所偵辦，蔡男到案矢口否認偷鞋，警訊後將他依竊盜罪嫌移送偵辦。

鳳山警分局提醒民眾，竊賊會在深夜時段進行不法行為，影響社會大眾財產安全甚鉅，呼籲社會大眾加強防竊措施，以避免遭歹徒覬覦。

怪賊侵門踏戶偷走2雙運動鞋，警方循線逮獲蔡姓男子送辦。（讀者提供）

警方逮獲蔡姓男子依法送辦。（讀者提供）

警方逮獲蔡姓男子送辦。（讀者提供）

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