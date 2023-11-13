網傳遭駭客入侵、判決書公開？ 司法院：無資安疑慮

網路媒體今報導，接獲白帽駭客傳來資料，司法院網路資料似遭駭客入侵、內網密碼、判決書被公開，司法院表示，無資安疑慮。（記者楊國文攝）

2023/11/13 15:43

〔記者楊國文／台北報導〕網路媒體今報導稱，接獲白帽駭客傳來資料顯示「司法院似遭駭客入侵、內網密碼、判決書被公開」，司法院指出，今年8月中旬因有資料外洩疑慮，調查發現受駭主機為民眾查詢機主機，內容是各法院提供民眾查詢相關服務的公開資訊，未涉機敏資料，為安全起見，已採取改善措施，並無資安疑慮，或報導所指內網密碼、判決書被公開情事。

司法院下午發佈新聞稿指出，司法院今年8月中旬因有資料外洩疑慮，立即成立專案小組，並依「資通安全事件通報及應變辦法」規定進行通報。

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司法院表示，經查，確認受駭主機為民眾查詢機主機，內容是各法院提供民眾查詢相關服務的公開資訊，各法院管理者的帳號密碼則僅用於維護前述公開資訊，該主機不提供民眾註冊帳號，也不儲存裁判書。檢視該外洩資料，尚未涉及機敏部分，並持續嚴密監控。

司法院說，資訊處發現後已立即採取變更密碼、設定主機防火牆規則、禁止該台主機對外連線，禁止其他主機連入等改善措施，並重建新主機取代舊主機，且於8月底向國家資通安全通報應變網站進行結案通報，目前並無資安疑慮，也無該報導所指內網密碼、判決書被公開情形。

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