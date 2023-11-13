為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網傳遭駭客入侵、判決書公開？ 司法院：無資安疑慮

網路媒體今報導，接獲白帽駭客傳來資料，司法院網路資料似遭駭客入侵、內網密碼、判決書被公開，司法院表示，無資安疑慮。（記者楊國文攝）

網路媒體今報導，接獲白帽駭客傳來資料，司法院網路資料似遭駭客入侵、內網密碼、判決書被公開，司法院表示，無資安疑慮。（記者楊國文攝）

2023/11/13 15:43

〔記者楊國文／台北報導〕網路媒體今報導稱，接獲白帽駭客傳來資料顯示「司法院似遭駭客入侵、內網密碼、判決書被公開」，司法院指出，今年8月中旬因有資料外洩疑慮，調查發現受駭主機為民眾查詢機主機，內容是各法院提供民眾查詢相關服務的公開資訊，未涉機敏資料，為安全起見，已採取改善措施，並無資安疑慮，或報導所指內網密碼、判決書被公開情事。

司法院下午發佈新聞稿指出，司法院今年8月中旬因有資料外洩疑慮，立即成立專案小組，並依「資通安全事件通報及應變辦法」規定進行通報。

司法院表示，經查，確認受駭主機為民眾查詢機主機，內容是各法院提供民眾查詢相關服務的公開資訊，各法院管理者的帳號密碼則僅用於維護前述公開資訊，該主機不提供民眾註冊帳號，也不儲存裁判書。檢視該外洩資料，尚未涉及機敏部分，並持續嚴密監控。

司法院說，資訊處發現後已立即採取變更密碼、設定主機防火牆規則、禁止該台主機對外連線，禁止其他主機連入等改善措施，並重建新主機取代舊主機，且於8月底向國家資通安全通報應變網站進行結案通報，目前並無資安疑慮，也無該報導所指內網密碼、判決書被公開情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刪不掉！斗南消防分隊粉專遭駭上傳色情片 臉書官方出手救火
2023/10/17 17:54

刪不掉！斗南消防分隊粉專遭駭上傳色情片 臉書官方出手救火
首屆資安嘉年華11月登場 邀世界級駭客與會
2023/10/05 19:22

首屆資安嘉年華11月登場 邀世界級駭客與會

統一中小基金定期定額一年賺逾兩成
彰化、台中肉品市場 電腦接連遭駭
2023/09/13 05:30

彰化、台中肉品市場 電腦接連遭駭
防政府敏感資訊、民眾個資遭駭 政府採購契約納入資安要求
2023/09/09 08:43

防政府敏感資訊、民眾個資遭駭 政府採購契約納入資安要求

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播