刪不掉！斗南消防分隊粉專遭駭上傳色情片 臉書官方出手救火

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁遭駭客入侵，上傳多段不雅色情影片；該粉專目前已遭檢舉下架。（圖擷取自網路）

2023/10/17 17:54

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣的斗南消防分隊臉書粉絲專頁昨晚遭駭客入侵，並上傳多段不雅色情影片，畫面中外籍女子穿著清涼裸露搔首弄姿，引發網友關注，該粉專今日下午已遭撤除，雲林縣消防局也證實此事，資安小組已經在追查事件發生原因，同時已向警方報案。

斗南消防分隊臉書粉絲頁約8年前成立，原有1400多名粉絲，16日晚間約8時左右，遭不明人士駭入，並上傳多個不雅影片，網友紛紛在貼文底下留言戲稱，「炎炎夏日，天氣太熱，防中暑宣導」、「長輩浴室洗澡須知影片」、「什麼情形？被盜帳號了嗎？」，還有不少人得知消息後，「慕名前來」打卡。

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雲林縣消防局表示，昨晚第一時間就發現臉書粉專遭盜用，進一步確認發現無法立即刪文，也無法取回粉專管理權限，向臉書管理團隊提出檢舉申訴後，官方已出手將遭駭的臉書粉專停權。

消防局表示，目前已向斗南警分局報案，也建立新的斗南消防分隊臉書粉專，以持續辦理防火防災宣導工作，另外，也要求各分隊遵守資通安全管理法，未來將加強各臉書粉專管理員資安教育訓練，避免類似情形再度發生。

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁遭駭客入侵，上傳多段不雅色情影片。（圖擷取自網路）

雲林縣斗南消防分隊臉書，目前已遭檢舉下架。（圖擷取自網路）

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