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首頁　>　社會

速逮莽男！前情侶網路留言開戰 衝前女友住處疑叫囂未果開槍

警方將黃男查緝到案。（警方提供）

警方將黃男查緝到案。（警方提供）

2023/11/12 10:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區11日晚間驚傳槍響，黃姓男子跑到前女友住處叫囂，要求下樓談判未果，憤而對空鳴槍一發後逃逸；警方獲報，火速在3小時內將黃男緝捕到案，起出1個彈匣、兩把刀械，黃男矢口否認開槍，訊後仍將依槍砲等罪嫌究辦，並持續追查涉案槍枝。

台中市第二警分局11日晚間7時許接獲報案，轄內北區東光三街有人開槍，育才所巡邏員警迅速到場查處，現場路面發現一枚彈殼，報案人表示對方係駕駛自小客到場，一名男子自駕駛座下車，先於被害人門口叫囂，旋即對空鳴一槍，隨後駕駛往東光東街方向駛離。

經查，涉案黃姓男子（27歲）因日前與曾姓前女友在網路貼文引發爭執，當晚開車到曾女位於北區住家樓下，要求下樓當面談判，但曾女拒不見面，黃男為此心生不滿，涉嫌憤而對空鳴槍1發後逃逸，幸未造成人員傷亡，警方立即成立專案小組並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

昨晚10時許，專案小組於案發後3個小時，迅速在文心南路將黃男查緝到案，在他身上起獲彈匣1個，另在車上起獲管制刀械2把，惟黃男矢口否認開槍，辯稱僅拿刀恐嚇，但警方依現場跡證及目擊證人指證，全案仍將依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送偵辦，並建請檢方予以聲押，同時持續追查槍枝去向。

台中市第二警分局分局長周俊銘呼籲，民眾因私權所生糾紛，應理性處理，斷勿動輒以暴力解決爭端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力。

警方在案發現場採證，3小時內將開槍黃男緝捕到案。（警方提供）

警方在案發現場採證，3小時內將開槍黃男緝捕到案。（警方提供）

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