小孩在咖啡店亂跑鬼叫 路人出聲制止竟被家長提告
2023/11/07 12:36
〔記者黃佳琳／高雄報導〕徐姓男子在咖啡店喝下午茶，看到兩個小朋友在店裡追逐吵鬧，但家長都不制止，徐男把其中一個小孩叫來身邊，問他：「你是不是沒有被媽媽教訓過？」，結果惹來小朋友的母親不爽，報警提告恐嚇罪，但檢方證定罪認不足，偵結處分徐男不起訴。
檢方指出，今年6月16日下午3點多，徐姓男子在成功路某百貨公司的2樓連繢咖啡店喝下午茶時，看到兩名小朋友在店裡嬉鬧，不但跑來跑去還放聲尖叫，但始終沒有見到家長出面制止孩子脫序的行為，徐男看不下去，把其中一名較好動的孩子叫來身邊，問他：「你是不是沒有被媽媽教訓過？」
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小朋友的陳姓母親見孩子跟陌生人說話，把孩子叫來身邊詢問後，自己腦補孩子受人威脅，還把徐男詢問孩子的話，理解為「你是不是沒有被教訓過？」，認為徐男出言恐嚇小朋友，憤而報警提告。
檢方偵查時，徐男說自己沒有恐嚇小朋友，當時心情冷靜且用平和的口氣跟小朋友講話，沒有駡他或威脅小孩；由咖啡店裡的監視器僅有影像錄影，並沒有錄到聲音，檢方認為不能備憑陳女片面之詞就認定徐男涉犯恐嚇罪，因此認定罪證不足，偵結處份陳男不起訴。