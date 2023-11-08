邱婷蔚行車糾紛助理被拿槍指劃 新北警：2小時內查獲犯嫌

邱婷蔚與助理5日遇到行車糾紛，遭對方辱罵，報警後警方在對方車上找到刀槍。（新北市民進黨團提供）

2023/11/08 14:10

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新北議員邱婷蔚行車糾紛！助理「被槍指著」 質疑警方僅「函送」

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員邱婷蔚5日與助理遭逢行車糾紛，被對方辱罵並拿槍指畫，2人報警處理，邱婷蔚今（8）日在議會質詢此事，引發關注；新北市警察局稍早前對此說明，轄區蘆洲分局獲報後，第一時間展開偵查，2小時內就把犯嫌查緝到案，該槍經初步鑑定為無殺傷力的空氣槍，全案依妨害自由及恐嚇罪嫌移送新北地檢偵辦。

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邱婷蔚5日搭乘助理開的車，行駛於中興新五路口，打方向燈並減速切換車道，未料遭後方駕駛不滿超車後阻擋前進，邱婷蔚助理切回原車道，並向對方道歉，對方卻出言辱罵五字經，邱婷蔚今在議會出示行車紀錄計影片，也指控助理遭對方拿槍指畫。

警察局下午對此說明，表示蘆洲分局獲報，第一時間立即調閱監視器展開偵查，案發後2小時內就查緝犯嫌到案，並在車內查獲空氣槍一把，初步鑑定並無殺傷力，全案亦依妨害自由及恐嚇罪嫌移送新北地檢偵辦。

針對邱婷蔚質疑嫌犯車內起出無線電部分，警察局解釋，贓物、證物相片其實是放在警用巡邏車裡拍照，該設備為警用無線電，非犯嫌車內裝設。

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