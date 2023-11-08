新北議員邱婷蔚行車糾紛！助理「被槍指著」 質疑警方僅「函送」

邱婷蔚表示，她跟助理5日遇到行車糾紛，遭對方辱罵，報警後警方在對方車上找到刀槍。（新北市民進黨團提供）

2023/11/08 12:41

首次上稿 11:48

更新時間 12:41

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年發生多起開槍案，民進黨籍多名議員今（8）日質詢關心治安問題，議員邱婷蔚表示自己5日遇到行車糾紛，助理被對方拿槍指著，經報警處理後，發現對方車上居然有槍、開山刀、無線電，警方後續卻只「函送」處理，質疑市府連議員人身安全都如此輕忽，百姓如何自處？警察局長廖訓誠說，該案嫌犯是移送，槍械經初步鑑定後是無殺傷力的空氣槍。

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邱婷蔚指出，案發當日由助理駕車，在車陣中打方向燈緩慢向右切換車道，卻遭後車超車擋車，助理切換回原車道後也向對方道歉，未料對方開口辱罵五字經、拿槍指著，他們心生畏懼，報警後，員警在蘆洲找到對方，並在車上找出槍、彈匣、開山刀、無線電。

邱婷蔚表示，對方並非計程車司機，車上有無線電並不合理，「他要聯絡誰，你們有調查嗎？」警方鑑定槍枝為無殺傷力的空氣槍，但開山刀具殺傷力是事實，派出所最後僅將此人「函送」，莫非要等市長級以上的人物出事才要強力掃蕩？她批評市府將「現行犯」抓了又放出來，不要再將槍枝氾濫問題推給中央源頭管理。

廖訓誠指出，槍枝經初步鑑定無殺傷力，如開山刀、球棒這些工具有特殊的合理使用需求，但也該出現在它應該出現的地方，做合理使用；分局將該案嫌犯依照妨礙自由、恐嚇等罪嫌移送，警方重視議員反映的議題，一般老百姓遇到類似違法行為，警方也是一率強力依法嚴處。

議員翁震州提問，若臨檢查獲一般民眾持有警棍、甩棍等警用器械怎麼辦？廖訓誠說，無正當理由持有警械是違法行為，若有臨檢查獲，警方會詢問持有理由，無合理解釋就依社會秩序維護法處理；坊間許多軍用品、警用品社販售相關商品，需要相關執照，商家也有義務了解顧客身分並查證，源頭管理最重要，會與經濟發展局、中央相關單位研議對相關商家稽查。

邱婷蔚表示，她跟助理5日遇到行車糾紛，遭對方辱罵，報警後警方在對方車上找到刀槍。（新北市民進黨團提供）

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