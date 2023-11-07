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男子不滿汙水下水道接管拆廚房 揚言對盧秀燕不利遭逮送辦

台中太平一名陳姓男子（中），因不滿市府汙水下水道接管工程拆除家中廚房，今天打1999專線竟揚言對盧秀燕市長不利，警方火速逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

台中太平一名陳姓男子（中），因不滿市府汙水下水道接管工程拆除家中廚房，今天打1999專線竟揚言對盧秀燕市長不利，警方火速逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

2023/11/07 17:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平一名陳姓男子（56歲），不滿市府進行汙水下水道接管工程，拆除家中後方違建的廚房，1個多月來多次陳情都未獲相關單位回應，今天中午打電話到市府1999專線，與話務人員口角，竟揚言「如果沒得到回應，那就要對市長不利！」，太平分局獲報不敢輕忽，立刻登門將陳男逮捕，陳男表示因一時情緒激動才說出情緒性的字眼，警方訊後依涉嫌恐嚇罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局太平分局今天中午12點28分接獲1999話務人員轉報，表示一名陳姓男子因市府水利局正在進行汙水下水道接管工程，不滿家中後方違建的廚房要配合拆除，多次向市府相關單位反映，都沒得到滿意的答案，今天中午再度打1999市民專線反映，認為相關單位都在敷衍，一時情緒激動竟揚言「如果沒得到回應，那就要對市長不利！」

太平分局獲報不敢輕忽，立刻派員警到陳男的家中，當時陳男還在家，立刻將他帶回警局偵辦，陳男到了警局後，在員警勸導下情緒已緩和，並配合警方調查，警方訊後依涉嫌刑法恐嚇罪移送法辦。

太平分局表示，民眾遇事要理性處置，政府機關對於民眾反映事項均有一定程序及回覆流程，並有相關救濟管道，切勿因一時衝動導致脫序行為，警方一定會依法嚴辦，以維護社會安寧秩序。

台中太平一名陳姓男子，因不滿市府汙水下水道接管工程拆除家中後方違建廚房，今天竟揚言對盧市長不利遭逮捕。（記者陳建志翻攝）

台中太平一名陳姓男子，因不滿市府汙水下水道接管工程拆除家中後方違建廚房，今天竟揚言對盧市長不利遭逮捕。（記者陳建志翻攝）

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