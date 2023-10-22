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小三傳性愛影片供人夫欣賞留念 分手卻反成要脅工具

王男涉嫌傳性愛影片，要脅洪女不准分手，被高雄高分院判罪。（情境照）

王男涉嫌傳性愛影片，要脅洪女不准分手，被高雄高分院判罪。（情境照）

2023/10/22 23:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕洪姓女子與已婚王男交往期間，截錄性愛影片讓他觀賞、留念，後來有意分手，卻被對方拿來要脅她，高等法院高雄分院依恐嚇罪，判處他拘役30天，得易科罰金。

據了解，2021年2月起，被害人洪女與有婦之夫王男交往期間，曾在洪女租處「嘿咻」，她還把性愛過程截錄成影片，寄給王男欣賞、留念，後因她提議分手，雙方發生糾紛，王乃於2022年1月10日晚間，在屏東縣潮洲住處傳送「照片我會傳給你前夫、孩子」、「嗯，過來，我很多張照片」等訊息，涉嫌恐嚇她。

案經洪女報警處理，潮洲分局依妨害自由罪嫌，將王男移送屏東地檢署偵查起訴後，被地院判處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算一日。

檢方不服上訴指出，王男行為致使洪女身心俱疲，飽受精神煎熬，並破壞她家庭，也未與她和解，要求從重量刑。

王男同樣上訴指出，傳送性愛影片當時，二人仍是情人。王並說，洪女先威脅要與他配偶見面，始脫口說：「照片我會傳給妳前夫」等語，否認犯行。

二審合議庭調查，據兩造對話內容「屁屁好圓好結實飽滿」且其「意猶未盡...一看再看」、「我還要捏」、「我喜歡這美美的畫面」、「照片我會傳給你前夫、孩子」、「嗯，過來，我很多張照片」，認定王男有罪，並維持原審判決定讞。

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