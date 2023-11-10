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抓到了！大巨蛋測試賽門票「秒殺」 北市刑大火速逮4名黃牛

警方抓到4名黃牛在網路上兜售大巨蛋賽事門票。（記者王冠仁翻攝）

警方抓到4名黃牛在網路上兜售大巨蛋賽事門票。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/10 19:14

〔記者王冠仁／台北報導〕台北大巨蛋將於本月18日舉辦首場公開賽事，此場測試賽的13000張門票，在今天中午12時免費開放索取，但不到一分鐘就被「秒殺」，隨後網路上就出現許多黃牛票。北市刑大火速追查，在今天下午陸續逮到4名黃牛，他們聲稱只是為了「賺外快」才上網賣黃牛票。

警方調查，25歲林姓男子、27歲吳姓男子、32歲陳姓男子、38歲周姓男子彼此並不認識，但是他們都在今天中午開放索票後，憑藉著過人「手速」，搶到不少張門票，隨後透過臉書張貼售票訊息。

其中吳男因為搶到的門票位置比較前面，因此他在臉書以每張5千元價格出售並賣出2張；林男以2500元賣出1張、陳男與周男都是以1000元賣出2張。警方下午掌握情資，循線將這4名黃牛追緝到案。

警方說，這4名黃牛互不相識，都是自己憑藉著過人手速搶到票，並沒有使用電腦程式搶票；他們先後告訴警方，只是想賺一點小外快才會上網賣票。

不過，他們這樣的行為已經違反社會秩序維護法第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，警方最後將他們函送管轄簡易庭裁處。

警方呼籲，切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風；也避免買到偽造票券，淪為網購詐欺被害人。如發現有人販售黃牛票，可向主辦單位或警方提出檢舉，在此也重申打擊不法、違序行為的決心。

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