北市青鳥書店工讀生不滿被念 摔壞商品遇攔阻竟打店長3拳

林男狂揍邱姓店長。（取自社會事新聞影音）

2024/07/22 16:48

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲林姓男子是台北市華山文創園區中的青鳥書店新進工讀生，某次邱姓店長指導他工作事務時，他不滿邱的指導方式及內容，氣得當場提出離職。不過，林提離職後4個小時，又跑回店裡與邱發生爭吵，他一氣之下居然摔壞店內的玻璃杯；邱見他失控，不讓他離去還說要報警，他此時居然又出拳狂揍邱3拳，導致邱左眼紅腫瘀青，他也因此吃上官司。

警方調查，林姓男子近來才到青鳥書店工作，本月18日中午12時許，邱姓店長在店內針對他應該負責的工作內容，對他提點、指導，但他不滿邱的說法與內容，氣得當場表示要離職，林也隨後逕自離開書店。

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不過，4個小時後，林忽然又返回書店，聲稱自己「忘記拿杯子」，邱見狀上前理論，林卻越講越氣，還拿起店內展售的玻璃杯亂砸，導致自己右手中指被碎玻璃割傷。

邱見林無端損壞店內物品，也氣得表示要報警，此時林想離去，邱上前攔阻，林居然忽然胡亂出拳朝邱臉上、腹部猛揍3拳，隨後離開書店。

救護人員獲報趕到後，先將邱送往醫院救治，幸虧沒有大礙；邱隨後向警方表示要對林提告傷害，警方受理後再隔日傳喚林到案說明，他聲稱不滿被邱一直念，才會出拳揍人，他最後被警方依傷害罪嫌送辦。

中正一分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，平和處理的方式解決，切勿一時的衝動訴諸暴力，如有任何違法情事，警方必定嚴加偵辦。

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