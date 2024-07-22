欠繳351件交通違規罰款還趴趴走 屏東霸王車遭拔牌查扣

屏東監理站近來會同屏東縣警察局執行註銷號牌。（屏東監理站提供）

2024/07/22 16:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名汽車車主欠繳351件交通違規罰鍰和稅金，車牌遭註銷竟還上路四處趴趴走，遭屏東監理站和屏東縣警局聯手查獲拔牌。

屏東縣近期發現許多車輛已被監理單位註銷牌照，卻依然違規上路，屏東監理站與屏東縣政府警察局聯手加強取締這些既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走的「霸王車」，統計從本月（7月）15日至21日已經查獲10部車。

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屏東監理站表示，屏東縣有一位車主欠繳351件交通違規，包括停車費、高速公路通行費等，罰鍰合計11萬8千餘元，另還有多筆稅金未繳，且又未依規定驗車，車牌業遭到註銷，卻仍四處趴趴走，近日透過「註銷號牌即時通報取締機制」成功鎖定該車，停放於屏東市停車格，屏東監理站及屏東縣政府警察局聯手到場收繳註銷車牌，後續並通知法務部行政執行署進行查封扣車。

屏東監理站站長羅振瑞指出，遭註銷牌照車輛中，有95%未依規定辦理定期檢驗，在此種車況不明及未投保強制險的狀態下仍上路行駛，就如同一顆不定時炸彈在道路上橫行，所以目前該所通報系統是專案鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及違規罰鍰欠繳、欠稅大戶義務人的車輛為目標，透過科技通報精準定位車輛位置，跨機關進行拔牌查扣，除了可促進實踐公法債權收繳，也終結違規行為，提升道路交通安全。

監理站呼籲民眾行車務必遵守交通規則，及應按期繳納稅費，若欠繳交通罰鍰或稅費者，在收到催繳通知後應儘速補繳納，否則名下財產隨時可能被依法強制執行。

屏東監理站會同屏東縣警察局執行註銷號牌收繳情形，統計本月15日至21日已查獲10件。（屏東監理站提供）

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