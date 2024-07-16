台東「+9神車」超速、欠稅、借車給未成年人 欠款逾30萬被拔牌

車主欠稅超過30萬因此拔牌。（台東監理站提供）

2024/07/16 17:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東「霸王車」橫行，全縣至少有1400輛未繳牌照稅等所有稅收，甚至也有多筆違規罰單未繳的車輛，監理單位表示，許多在地民眾是收入問題加上車老舊又需要車代步，因此有許多該被註銷牌照的老舊貨車到處跑，不同的是，日前查扣一輛被民眾暱稱「+9神車」的車款，不到30歲的車主欠下超過30萬稅金，因此牌照被收繳。

台東監理站與縣府交觀處、警察局跨機關合作，加強取締既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走的「霸王車」。根據統計台東地區108-112年大約有3200輛的註銷車輛尚未繳回牌照，其中就有至少1400輛左右還在違法使用。

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監理站結合交觀處與警察單位，建立註銷號牌即時通報取締機制，於停車管理員鍵入停車車號時，即時檢核註銷牌照黑名單，進而推播通知警察機關即時前往開單移置保管該車輛，108年至112年已收繳註銷牌照數計1633輛，日前也以此法查獲一輛欠繳違規金額竟高達近22萬元，汽燃費及牌照稅約8萬4千元未繳，欠繳金額總計約30萬元。

監理站調查，這輛車是2011年出廠，才剛過戶給一位不到30歲的台東青年，許多違規事項單筆就罰到上限金額，如超速或無照，但無照部分推測應是借給未成年人駕駛，總金額逾30萬元。監理站分析，這樣的車主若有多筆違規幾乎都是惡意為之，認為車牌都被註銷，許多這樣的民眾名下也無財產，才會無視開罰、恣意違規，如此駕駛卻是道路隱憂。

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