為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台東「+9神車」超速、欠稅、借車給未成年人 欠款逾30萬被拔牌

車主欠稅超過30萬因此拔牌。（台東監理站提供）

車主欠稅超過30萬因此拔牌。（台東監理站提供）

2024/07/16 17:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東「霸王車」橫行，全縣至少有1400輛未繳牌照稅等所有稅收，甚至也有多筆違規罰單未繳的車輛，監理單位表示，許多在地民眾是收入問題加上車老舊又需要車代步，因此有許多該被註銷牌照的老舊貨車到處跑，不同的是，日前查扣一輛被民眾暱稱「+9神車」的車款，不到30歲的車主欠下超過30萬稅金，因此牌照被收繳。

台東監理站與縣府交觀處、警察局跨機關合作，加強取締既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走的「霸王車」。根據統計台東地區108-112年大約有3200輛的註銷車輛尚未繳回牌照，其中就有至少1400輛左右還在違法使用。

監理站結合交觀處與警察單位，建立註銷號牌即時通報取締機制，於停車管理員鍵入停車車號時，即時檢核註銷牌照黑名單，進而推播通知警察機關即時前往開單移置保管該車輛，108年至112年已收繳註銷牌照數計1633輛，日前也以此法查獲一輛欠繳違規金額竟高達近22萬元，汽燃費及牌照稅約8萬4千元未繳，欠繳金額總計約30萬元。

監理站調查，這輛車是2011年出廠，才剛過戶給一位不到30歲的台東青年，許多違規事項單筆就罰到上限金額，如超速或無照，但無照部分推測應是借給未成年人駕駛，總金額逾30萬元。監理站分析，這樣的車主若有多筆違規幾乎都是惡意為之，認為車牌都被註銷，許多這樣的民眾名下也無財產，才會無視開罰、恣意違規，如此駕駛卻是道路隱憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄「怪力男」拔掉、踹壞車牌 12輛汽車受損
2024/07/11 12:42

高雄「怪力男」拔掉、踹壞車牌 12輛汽車受損
《高雄》上半年查獲159「霸王車」 三民區36部居冠
2024/07/11 05:30

《高雄》上半年查獲159「霸王車」 三民區36部居冠

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
跑車台3線遮蔽車牌 車身顏色特殊反被鎖定
2024/06/08 18:06

跑車台3線遮蔽車牌 車身顏色特殊反被鎖定
偷天換日門都沒有！BMW車牌吊銷改掛試車牌 警識破開罰
2024/07/03 17:00

偷天換日門都沒有！BMW車牌吊銷改掛試車牌 警識破開罰
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播