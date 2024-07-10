高雄上半年查獲159部違規霸王車 總欠稅1143.8萬

高雄市區監理所上半年查獲159部違規霸王車。（記者陳文嬋攝）

2024/07/10 22:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區監理所上半年查獲159部違規霸王車，欠稅金額高達1143萬8千多元，以三民區36部違規霸王車最多、鳳山區欠稅297萬多元最高，監理所除了當場收回車牌外，總計再加罰57萬多元。

高雄市區監理所聯合市府交通局、交通大隊掃蕩車牌被註銷又違規行駛道路車輛，上半年查獲159部霸王車，交通違規總件數1萬8千多件，欠稅高達1143萬8千多元，其中交通違規金額824萬多元、強制險違規金額129萬多元、燃料費等189萬多元。

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根據統計，有2名違規大戶各欠稅70萬元，行政區以三民區36部違規霸王車最多，交通違規總件數2千多件，欠稅188萬多元，其次鳳山區26部違規霸王車，但以交通違規總件數5千多件、欠稅297萬多元最多；苓雅區有22部違規霸王車，交通違規總件數3千多件，欠稅164萬多元，均排名第三。

高市所針對159部霸王車，除了當場收回車牌外，各加罰3600元，總計開罰57萬多元；另查獲一名不肖車主惡意將兩面車牌拆開先後掛置他車，原僅掛一面牌於某部無牌車輛上，經高市所查扣該車牌後，趁機關行政處分作業空檔期間，車主又將同車號另一面車牌懸掛該車上，很快又被高市所查獲收繳。

高市所表示，民眾逾期檢驗半年被註銷車牌，或違反道路交通管理處罰條例被逕行註銷車牌，依現行規定需等6個月後，經公路監理機關檢驗合格，且繳清欠稅罰款，才能再請領車牌使用；使用註銷車牌行駛道路車輛，違反道路交通管理處罰條例規定，可處3600元至10800元罰鍰。

高雄市區監理所上半年查獲159部違規霸王車。（記者陳文嬋攝）

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