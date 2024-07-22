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宮廟當水房、八加九是車手 刑事局搗破弘仁會詐騙據點

警方逮捕竹聯幫弘仁會份子張家豪。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕竹聯幫弘仁會份子張家豪。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/22 16:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫弘仁會幹部張姓男子指揮旗下小弟，找來宮廟「八加九（八家將）」成員擔任水房車手，收取贓款後，拿回宮廟等水房據點點交，刑事警察局發動數波查緝，前往新北市三重區一處宮廟等處，逮捕張男、李男等11嫌到案，搜出贓款251萬元及K他命毒品，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌送辦，其中7嫌遭法院羈押。

警方查出，涉案的三重永福街這處宮廟，出入複雜，兩年前該處曾遭人連開11槍，槍手在警方上門抓人時，還畏罪開槍自戕，警方查出開槍尋仇原因就是宮廟份子與人糾紛所致，該宮廟是當地人頭痛的治安熱點。

台北市中山警分局今年2月間執行巡邏勤務時，發現一處金融機構前有2名男子形跡可疑，在他們提款時上前盤查，當場查獲鄧、陳2男涉嫌擔任詐欺集團「車手」及「收水」角色，查扣手機、現金贓款及提款卡等證物，警方組成專案小組向上溯源追查，發現取款車手提領詐欺贓款後，經層層轉交，最後交由水房李姓男子。

專案小組循線追查，發現贓款流向新北市三重區一處宮廟，經多日蒐證，發現該址內神壇旁設有暗門、出入複雜，且為規避警方上門查緝，裝有多支監視器監控。

警方確認該處為詐欺水房據點，3月間發動第1波查緝，出動特勤警力破門攻堅，搜索該水房據點，查獲宮廟內5人施用毒品，並同步拘捕李姓水房成員及其他共犯計8人到案，於水房據點及犯嫌住處共搜出現金新251萬元、摺疊刀、點鈔機、K他命毒品等贓證物。隔月再發動第2波拘提，查獲幕後弘仁會張嫌到案，全案計查獲11人到案，警方今宣布瓦解弘仁會詐騙水房據點。

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警方現場清查贓款等證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場清查贓款等證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場清查贓款等證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場清查贓款等證物。（記者姚岳宏翻攝）

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