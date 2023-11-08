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首頁　>　社會

3兄弟聯手假車禍詐保千萬 同一處橋墩自撞3次露餡

同一處橋墩自撞影像。（記者邱俊福翻攝）

同一處橋墩自撞影像。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/08 15:56

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市經營中古車行的郭姓男子，結合2胞弟組成假車禍詐保集團，先以賓士等高價中古進口車投保高額保險，再自撞橋墩、牆壁，或於路邊停車被撞等方式，製造假車禍詐保，經清查至少涉及7件，不法所得高達逾1千萬元，其中同一處橋墩還自撞3次。刑事局偵二大隊第三隊逮捕郭姓3兄弟與4名人頭車主，並於詢後送辦。

警方調查，35歲郭姓主嫌平時以經營中古車買賣、汽車維修為業，2個弟弟也都在車行服務，非常熟悉進口中古汽車行情，以及投保車體險在保險事故發生後，保險公司通常以一般同款、同年份車輛於當時市價及實際維修費用作為理賠依據，且賠償金額經常高於購入或維修車輛的成本。

2019年至去年初，郭嫌先尋找沒有監視器且人煙稀少的地點，再分別以BMW、賓士、瑪莎拉蒂等中古進口車製作假車禍，一開始3兄弟擔任車主，之後找其他人頭擔任車主，向保險公司投保高額車體險後詐領保險金，人頭車主則獲得保險金的一成為報酬。

其所製作的假車禍中，光是在高雄市仁武區一處橋墩，就故意3次自撞，另有2次則是故意將車輛停放路邊，再由同夥駕駛國產車猛烈撞擊，還有一次則是聲稱為了閃避野狗，自撞牆壁。

警方經長期蒐證，逮捕郭姓兄弟、人頭車主等7人，並查扣其犯案手機、詐領保險金帳冊、存簿、汽車買賣合約書、保險契約等贓證物，並經刑事裁定扣押郭姓主嫌名下價值千萬元房屋1幢，及其涉案帳戶，詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將郭姓主嫌諭令25萬元重保，其餘共犯5萬元交保候傳。警方整理相關卷證資料，今天召開記者會宣布查獲本案。

同一處橋墩自撞影像。（記者邱俊福翻攝）

同一處橋墩自撞影像。（記者邱俊福翻攝）

進口中古轎車停放路邊，再由同夥駕車衝撞，製作假車禍。（記者邱俊福翻攝）

進口中古轎車停放路邊，再由同夥駕車衝撞，製作假車禍。（記者邱俊福翻攝）

自稱為閃狗自撞牆壁。（記者邱俊福翻攝）

自稱為閃狗自撞牆壁。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣其犯案手機、詐領保險金帳冊、存簿、汽車買賣合約書、保險契約等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣其犯案手機、詐領保險金帳冊、存簿、汽車買賣合約書、保險契約等贓證物。（記者邱俊福攝）

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