獸醫截肢8指被控詐保 警公布破案關鍵

楊男（黑衣者）在2年前聲稱自己騎車自摔。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/17 16:50

〔記者王冠仁／台北報導〕42歲楊姓獸醫向4家保險公司投保3700多萬元鉅額保險後，騎車自摔，送醫住院因腳趾腐爛惡化，切除8根腳趾頭，楊申請理賠但保險公司察覺有異報警。警方今天公布破案關鍵，在於楊出車禍前後有許多矛盾之處，尤其他切除後的腳趾內殘留藥物成分，與醫院用藥不符，涉嫌詐保，他恐怕落入「賠了夫人又折兵」的悲慘下場。

警方指出，全案起源於楊男在2021年8月，騎車經台北市重慶北路三段巷，他稱因不慎撞到路旁立柱欄杆而自摔，路人發現報警，119救護車將他送往台大醫院就診。沒想到，楊住院期間，腳趾頭陸續惡化、腐爛，院方當年9月2日、9日、15日，陸續開刀將其腳趾頭截肢。

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楊事後向保險公司申請理賠，但保險公司發現他投保時間與案發時間相近，他兩腳掌粉碎性骨折，其餘部位卻幾乎沒受傷，因此向警方報案。

警方發現楊車禍當天，身穿西裝但腳穿拖鞋不合常理，再加上其機車撞擊點在右車身，傷勢卻集中在兩腳掌上。至於警方認定是詐保的關鍵，在於其截肢切除的腳指頭送交專業單位分析化驗後，腳趾頭內殘留的藥物成分與醫院用藥不符。

據了解，楊進行截肢手術時不僅沒抱怨，也沒質疑一再被截肢，甚至還希望醫師動手術時「往內（腳趾根部）再多截一點」。醫師心生疑竇，特地將截下的腳趾採取一部分做成檢體，以蠟封存，鉅細靡遺記錄下每次診療過程。

警方在今年6月前往楊位於萬華的住處搜索，查扣強效麻醉止痛劑「吩坦尼穿皮貼片」，警方研判車禍當天他先將自已腳掌麻醉，以鈍器猛砸腳掌後再騎車自摔。警方也在他與父親的對話紀錄中發現，兩人曾討論要如何運用理賠金清償公司債務，進一步查出楊疑與父親因投資失利積欠上千萬債務。

警方說，此案有2家保險公司已出險，賠給楊850萬元。警方最後將楊依詐欺罪嫌送辦，全案交由檢方進一步深入釐清。

警方在楊男住處搜出強效麻醉止痛劑「吩坦尼穿皮貼片」。（記者王冠仁翻攝）

楊男在2年前9月份，歷經3次截肢手術陸續切除8指腳趾頭。（記者王冠仁翻攝）

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