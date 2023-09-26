中風癱瘓還能開卡丁車？ 10保戶詐失能險759萬元

警方在保戶家中搜出大量開立未服用的藥物。（記者黃佳琳攝）

2023/09/26 12:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕康姓夫妻與保險公司許姓女業務員合作，由許女負責找保戶投保失能險，康姓夫妻再找醫生開立證明，助保戶取得殘障手冊後，向保險公司詐得759萬餘元保費，警方介入調查時，發現這些號稱中風失能的保戶，不但能跑能跳，甚至還可以去賽道玩卡丁車競速，康等13人落網後坦承犯行，被依詐欺等罪送辦。

刑事局南打指出，康姓（75歲）夫妻檔與許姓女業務員（56歲）從2020年開始合作，由許女負責找保戶投保失能險，再由康妻陪同這些保戶到醫院就診，並指導他們面對醫生詢問時，要裝出肢體癱瘓、失語或痴呆等失能狀態，等醫生開立相關失能證明後，康姓夫妻再替保戶們代辦殘障手冊，再向保險公司領取理賠金。

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保險公司查覺異狀後報警，南打介入調查時發現，這些領有殘障手冊的保戶，不但能正常走路、騎車，甚至還有人會去跑步，甚至到賽道玩卡丁車競速，事後他們還高調把自己的生活照PO在臉書跟親友分享，完全看不出有任何失能情形。

南打報請南檢指揮後，7月起陸續傳喚康姓夫妻、許姓女業務員及10名保戶到案說明，並在這些保戶家中查扣大批藥品、藥療耗材，還有助行器、成人紙尿布、手機等證物；康男等人落網後坦承犯行，聲稱每次成功詐保後，可分得理賠金2至3成或20萬元不等金額做為報酬。

警方指出，目前除了康姓夫妻等人落網後，還懷疑協助開立證明的醫生也涉案，但因相關事證不足，暫時無法對醫生究責，但警方仍將持續追查，避免有人成為落網之魚。

警方發現中風失能的保戶竟能去賽道玩卡丁車。（圖由讀者提供）

詐領失能險的保戶還能在馬路上慢跑健身。（圖由讀者提供）

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