碰觸同僚生殖器、摳肛門 空防部志願役士兵「言行不檢」遭汰除丟軍職

空防部志願役士兵屢對同仁「碰觸生殖器、摳肛門」進行肢體騷擾，遭軍方以「言行不檢」等理由汰除勒退，他不服興訟，最高行政法院判他敗訴確定，慘丟軍職。（記者楊國文攝）

2023/11/07 11:16

〔記者楊國文／台北報導〕空軍防空暨飛彈指揮部一名志願士兵，被控對多位同仁有「碰觸生殖器」等肢體騷擾行為，已達言行不檢程度，將他記大過處分、考績打丙上，人評會最終決議其不適服現役而汰除勒退，他不服，提起行政訴訟，但最高行政法院判他敗訴確定，慘丟軍職。

空軍防空暨飛彈指揮部（空防部）一名志願士兵，被控從2018年10月至2019年6月間，一再對多位同仁施以「碰觸手部、大腿、臀部及生殖器官、手指摳肛門、向同仁耳朵吹氣及十指交扣」等肢體騷擾行為，因調查屬實，將他記大過1次，並將2019年考績評為丙上。這名志願士兵不服大過處分，經申訴、提起再審議、提起行政訴訟均被駁回確定。

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空防部接著在2020年1月、3月召開不適服現役人事評審會（人評會）及再審議人評會，均評鑑認定這名志願士兵為不適服現役而汰除退伍。他不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

志願士兵主張，並無軍方指控不當碰觸同仁生殖器、手指摳往肛門等行為，更不可能如軍方所說，疑似受害者還包括他的上級長官在內。他並稱，雖與部份同仁簽署和解書，但此為求取同仁關係和睦，息事寧人的做法，並非承認有性騷擾情事。

他也指出，軍方指稱他不適服現役而退伍，卻未敘明他不適服現役的標準及理由，經他提請再審議，再審議人評會決議僅稱「犯後仍無具體工作表現，且自我意識強烈及無明顯悔過之意」等空泛理由，即認定他不適服現役，卻未重新認定他有無性騷擾情事，逕以大過處分為基礎作成原處分，乃違法不當。

另外，軍方縱使認定他言行不檢將他記大過處分，竟再核定汰除而退伍，顯然是就同一事件做多次懲處，違反「一事不二罰」原則、比例原則，應撤銷原處分。

空防部答辯稱，此志願士兵在營區內碰觸多位同仁生殖器、以生殖器頂同仁臂部、手指摳肛門等行為，已造成同仁不適，違反國軍宣導「任何時機不得藉機蓄意碰觸同仁身體，或以肢體猥褻、表演不雅動作」等規範，其行為已明顯達「言行不檢」程度，人評會將他記大過並無違誤。

另依志願士兵股役條例第5條之1規定「志願士兵年度考績為丙上以下…經評審為不適服志願士兵者，依規定辦理退伍」，經考核他被記大過等品德違失，評列其2019年考績為丙上，符合考績作業規定；此外，評核此志願士兵平日並無優異表現，還抱怨部隊，影響士氣，亦時常出錯，如遭禁足等，處分無誤。

台北高等行政法院審理認為，此志願士兵多次對同仁有肢體騷擾行為屬「言行失當，有辱軍人風範」，因而被記大過，並評列考績為丙上，人評會再依其平日考核表現，依志願士兵服役條例第5條之1規定，決議他不適服現役而汰除退伍，並無違誤，也無一事二罰而違反比例原則情事，判他敗訴。他不服，提起上訴。

最高行政法院認定原處分於法有據，北高行判決並無違誤，判決駁回確定。

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